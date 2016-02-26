Художник для работы над атмосферным 2d пазл-платформером.

# 1 — $ 20

Тестовое задание.

Скачайте файл, пройдя по одной из двух предложенных ссылок (DropBox, GoogleDrive). Размер файла - 131.3MB. Формат - psd. Внутри вы найдёте урезанную первую часть первой сцены.

Ваша задача - продолжить её, придерживаясь существующего стиля.

Необходимый к прорисовке объём - квадрат 1800х1800 пикселей (немногим меньше половины комнаты). Ограничение не жесткое, однако, стоит понимать, что размер выполненной работы прямо влияет на простоту оценки и принятия решения.

Допустимы изменения в изначальном файле. То есть, при желании можете срезать часть исходной сцены и заменить её.

Линия мида (та, по которой будет двигаться персонаж) не обязана быть прямой и может быть направлена как вверх, так и вниз.

Итогом должно стать ощущение, что обе части рисовал один и тот же человек .

Участие в проекте.

В случае успешного прохождения задания вам будет предложена удалённая работа на сдельной основе оплаты. Общий массив сводится к созданию 4-х уникальных локаций, проработке более 30-ти концептов существ, и прорисовке 35-ти сцен (400 захватов экрана).

Любые ваши вопросы присылайте через внутреннюю почтовую систему ресурса.

P.S. Девушка на скриншот добавлена для лучшего понимания масштаба. Большинство игровых персонажей не будут гуманоидами.

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