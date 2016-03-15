На концепте комната, в центре которой ядро ИИ. [b]Задача[/b]: 1. Повторите общую форму ядра совершенно без деталей. 2. Детализируйте участок обведённый зелёным (и только его, сохраните своё время) Вы свободны в выборе техники исполнения. Так работа может быть ...