Bromm

Борис Коренев Bromm

 
31 годУкраина/Львов
8 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад

https://www.linkedin.com/in/borys-koreniev-17144a108/

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
8
безопасных платежей

  • Конкурс-тестовое. 3d модель ядра ИИ.

    $210

    На концепте комната, в центре которой ядро ИИ. [b]Задача[/b]: 1. Повторите общую форму ядра совершенно без деталей.  2. Детализируйте участок обведённый зелёным (и только его, сохраните своё время) Вы свободны в выборе техники исполнения. Так работа может быть ...

    3D-модель
    3D-графика3 исполнителя
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • 3d модель рыбы. Leecher.

    Нужна модель по концепту. Полностью подготовленная к анимированию. С материалом, текстурами, скелетом и неразрывными uv. Формат - fbx. Модель будет использована в игре (целевая платформа - пк). Её размер на экране не превысит 100px в длину, так ...

    3D-модель
    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Концепт монстра - улей (#003). Leecher.

    $80

    [u][b][u]Дата окончания приёма работ перенесена на 23 мая. Результат конкурса будет объявлен тем же днём в 12:00 (GMT+2)[/u].[/b][/u] Leecher - двухмерная компьютерная игра в ранней стадии разработки. Некоторая информация об игре и о нас доступна в [url=https://www.weblancer.net/contests/756215.html]предыдущем ...

    HTML
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Концепт игровой локации (#2). Leecher.

    $100

    [u][u][b][u]Дата окончания приёма работ перенесена на 26 мая. Результат конкурса будет объявлен тем же днём в 11:00 (GMT+2)[/u].[/b][/u][/u] [i]Примечание: новая дата окончательна. [/i] Leecher - двухмерная компьютерная игра в ранней стадии разработки. Некоторая информация об игре и о ...

    HTML
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Концепт игровой локации (#1). Leecher.

    $100

    [b][u]Дата окончания приёма работ перенесена на 10 мая. Результат конкурса будет объявлен тем же днём в 15:00 (GMT+2)[/u].[/b] [i]Случайная идея: биолюминесценция планктона. [/i] [b]Общая информация:[/b] Leecher - двухмерная компьютерная игра в ранней стадии разработки. Вдохновением послужил платформер [url=https://ru.wikipedia.org/wiki/Limbo_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)]Limbo[/url] датской студии Playdead. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Концепт монстра (#002). Leecher.

    $50

    [u][b]Результат конкурса будет объявлен 30 марта в 15:00 (GMT+2)[/b].[/u] Формат - наглядный. Работа должна дать представление о том, как будет смотреться концепт в игре.  [b]Описание монстра:[/b] Подвижное биологическое существо. Живёт в тёмных сырых уголках пещер.  [b]Расположение монстра:[/b] В отличии от ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Концепт монстра для монохромного 2d пазл-платформера

    $50

    [b][u]Результат конкурса будет объявлен 15 марта в полдень (GMT+2).[/u][/b] Уровень детализации - низкий, что в общем-то, оправдано стилистикой игры. Формат - свободный. Примем любые работы, в том числе сканы рисунков карандашом или ручкой. Можно даже на бумаге ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Художник для работы над атмосферным 2d пазл-платформером.

    $20

    [b]Тестовое задание.[/b] Скачайте файл, пройдя по одной из двух предложенных ссылок ([url=https://www.dropbox.com/s/it41wr5511z6uz2/Leecher_DrawTest_2.psd?dl=0]DropBox[/url], [url=https://drive.google.com/file/d/0B8jno7uq_lcnVFlCNW81ZmY3U0E/view?usp=sharing]GoogleDrive[/url]). Размер файла - 131.3MB. Формат - psd. Внутри вы найдёте урезанную первую часть первой сцены. Ваша задача - продолжить её, придерживаясь существующего стиля. Необходимый ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Mikolf
43 годаБеларусь
2 года в сервисе
Был
12 дней назад
$120
10 баллов
10 месяцев назад
Конкурс-тестовое. 3d модель ядра ИИ.
Понятное и чёткое ТЗ. Своевременная оплата.
DSergios
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
4 года назад
Концепт монстра - улей (#003). Leecher.
Рекомендую
Рекомендую
Ответный отзыв
LeonidDeburger
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Концепт игровой локации (#2). Leecher.
Чёткое ТЗ, своевременная оплата, всё время на связи. Рекомендую.
Человек, который способен создавать новое.
Ответный отзыв
Crackpot_grimm
Павел Чувин 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Концепт игровой локации (#1). Leecher.
Адекватная постановка задачи. Коммуникабелен. Оплата в срок.
Талантлив, коммуникабелен и адаптивен. Всегда верно понимает конечную цель.
Ответный отзыв
DSergios
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Концепт монстра (#002). Leecher.
Сотрудничеством доволен. Чёткая постановка задачи, своевременная оплата. Всем рекомендую.
Думаю, сам факт победы в конкурсе концептов говорит о многом.
Ответный отзыв