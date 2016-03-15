На концепте комната, в центре которой ядро ИИ. [b]Задача[/b]: 1. Повторите общую форму ядра совершенно без деталей. 2. Детализируйте участок обведённый зелёным (и только его, сохраните своё время) Вы свободны в выборе техники исполнения. Так работа может быть ...
- $2103D-графика3 исполнителяЗакрыт10 месяцев назад
Нужна модель по концепту. Полностью подготовленная к анимированию. С материалом, текстурами, скелетом и неразрывными uv. Формат - fbx. Модель будет использована в игре (целевая платформа - пк). Её размер на экране не превысит 100px в длину, так ...3D-графика4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $80
[u][b][u]Дата окончания приёма работ перенесена на 23 мая. Результат конкурса будет объявлен тем же днём в 12:00 (GMT+2)[/u].[/b][/u] Leecher - двухмерная компьютерная игра в ранней стадии разработки. Некоторая информация об игре и о нас доступна в [url=https://www.weblancer.net/contests/756215.html]предыдущем ...Завершен8 лет назад
- $100
[u][u][b][u]Дата окончания приёма работ перенесена на 26 мая. Результат конкурса будет объявлен тем же днём в 11:00 (GMT+2)[/u].[/b][/u][/u] [i]Примечание: новая дата окончательна. [/i] Leecher - двухмерная компьютерная игра в ранней стадии разработки. Некоторая информация об игре и о ...Завершен8 лет назад
- $100
[b][u]Дата окончания приёма работ перенесена на 10 мая. Результат конкурса будет объявлен тем же днём в 15:00 (GMT+2)[/u].[/b] [i]Случайная идея: биолюминесценция планктона. [/i] [b]Общая информация:[/b] Leecher - двухмерная компьютерная игра в ранней стадии разработки. Вдохновением послужил платформер [url=https://ru.wikipedia.org/wiki/Limbo_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)]Limbo[/url] датской студии Playdead. ...Завершен8 лет назад
- $50
[u][b]Результат конкурса будет объявлен 30 марта в 15:00 (GMT+2)[/b].[/u] Формат - наглядный. Работа должна дать представление о том, как будет смотреться концепт в игре. [b]Описание монстра:[/b] Подвижное биологическое существо. Живёт в тёмных сырых уголках пещер. [b]Расположение монстра:[/b] В отличии от ...Завершен8 лет назад
- $50
[b][u]Результат конкурса будет объявлен 15 марта в полдень (GMT+2).[/u][/b] Уровень детализации - низкий, что в общем-то, оправдано стилистикой игры. Формат - свободный. Примем любые работы, в том числе сканы рисунков карандашом или ручкой. Можно даже на бумаге ...Завершен8 лет назад
- $20
[b]Тестовое задание.[/b] Скачайте файл, пройдя по одной из двух предложенных ссылок ([url=https://www.dropbox.com/s/it41wr5511z6uz2/Leecher_DrawTest_2.psd?dl=0]DropBox[/url], [url=https://drive.google.com/file/d/0B8jno7uq_lcnVFlCNW81ZmY3U0E/view?usp=sharing]GoogleDrive[/url]). Размер файла - 131.3MB. Формат - psd. Внутри вы найдёте урезанную первую часть первой сцены. Ваша задача - продолжить её, придерживаясь существующего стиля. Необходимый ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт8 лет назад