Концепт монстра (#002). Leecher.

# 1 — $ 50

Результат конкурса будет объявлен 30 марта в 15:00 (GMT+2).

Формат - наглядный. Работа должна дать представление о том, как будет смотреться концепт в игре.

Описание монстра:

Подвижное биологическое существо. Живёт в тёмных сырых уголках пещер.

Расположение монстра:

В отличии от большинства интерактивных игровых объектов этот монстр будет расположен не на линии мида, а на заднем плане, в тёмном разломе между скалами.

Другими словами, если наш персонаж движется по осям X(вправо-влево) и Y(вверх-вниз), то монстр будет атаковать по оси Z(ближе-дальше) - из глубины в сторону камеры.

Анимации монстра:

0. Покой.

- монстр полностью незаметен в кромешной тьме заднего плана.

1. Обнаружение. Проигрывается при первом пробеге персонажа перед монстром.

- в чёрной дыре на заднем плане виднеются отблески монстра (глаза, например).

2. Атака. Проигрывается при втором пробеге персонажа перед монстром.

- стремительная и гарантированно убийственная. Персонаж будет съеден, уровень - перезагружен.

Значение для игры:

Монстр не является частью какого-либо пазла и необходим скорее для создания атмосферы. В первый пробег внимательный игрок должен насторожиться, но не испугаться. А затем либо полюбопытствовать и умереть, либо плюнуть и забыть. Мы допускаем, что часть игроков вовсе не заметит монстра при первом пробеге.

Требования :

Два ключевые кадра: "Отблески" и "Пиковый момент атаки".

Монстр не должен быть механизированным.

Примечания:

Монстр не обязан быть монотонным.

Можете изменить вид разлома/трещины/дыры под свой концепт при желании.

Пройдя по ссылке вы найдёте видео пробега персонажа мимо разлома.

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