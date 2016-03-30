Концепт монстра (#002). Leecher.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки538 просмотров
#1$50

Результат конкурса будет объявлен 30 марта в 15:00 (GMT+2).

Формат - наглядный. Работа должна дать представление о том, как будет смотреться концепт в игре. 

Описание монстра:

Подвижное биологическое существо. Живёт в тёмных сырых уголках пещер. 

Расположение монстра:

В отличии от большинства интерактивных игровых объектов этот монстр будет расположен не на линии мида, а на заднем плане, в тёмном разломе между скалами.

Другими словами, если наш персонаж движется по осям X(вправо-влево) и Y(вверх-вниз), то монстр будет атаковать по оси Z(ближе-дальше) - из глубины в сторону камеры.

Анимации монстра:

   0. Покой.

- монстр полностью незаметен в кромешной тьме заднего плана.

   1. Обнаружение. Проигрывается при первом пробеге персонажа перед монстром.

- в чёрной дыре на заднем плане виднеются отблески монстра (глаза, например).

   2. Атака. Проигрывается при втором пробеге персонажа перед монстром. 

- стремительная и гарантированно убийственная. Персонаж будет съеден, уровень - перезагружен.

Значение для игры:

Монстр не является частью какого-либо пазла и необходим скорее для создания атмосферы. В первый пробег внимательный игрок должен насторожиться, но не испугаться. А затем либо полюбопытствовать и умереть, либо плюнуть и забыть. Мы допускаем, что часть игроков вовсе не заметит монстра при первом пробеге.

Требования:

  • Два ключевые кадра: "Отблески" и "Пиковый момент атаки".
  • Монстр не должен быть механизированным.
Примечания:

  • Монстр не обязан быть монотонным.
  • Можете изменить вид разлома/трещины/дыры под свой концепт при желании.
Пройдя по ссылке вы найдёте видео пробега персонажа мимо разлома.

Другие материалы из игры доступны на нашей странице в facebook и на сайте

9 лет назад
Bromm
33 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

DSergios
39 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
#1
Думаю, сам факт победы в конкурсе концептов говорит о многом.
Сотрудничеством доволен. Чёткая постановка задачи, своевременная оплата. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

DSergios
39 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
#1

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