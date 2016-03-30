Задачи для художника, который может: - отрисовать анатомию человеческого тела; - передать эмоции деталями, штрихами; - рисовать в стиле комиксов Marvеl. Делать это всё хорошо и в срок. Для интересного фитнес-проекта. ...
Концепт монстра (#002). Leecher.
Результат конкурса будет объявлен 30 марта в 15:00 (GMT+2).
Формат - наглядный. Работа должна дать представление о том, как будет смотреться концепт в игре.
Описание монстра:
Подвижное биологическое существо. Живёт в тёмных сырых уголках пещер.
Расположение монстра:
В отличии от большинства интерактивных игровых объектов этот монстр будет расположен не на линии мида, а на заднем плане, в тёмном разломе между скалами.
Другими словами, если наш персонаж движется по осям X(вправо-влево) и Y(вверх-вниз), то монстр будет атаковать по оси Z(ближе-дальше) - из глубины в сторону камеры.
Анимации монстра:
0. Покой.
- монстр полностью незаметен в кромешной тьме заднего плана.
1. Обнаружение. Проигрывается при первом пробеге персонажа перед монстром.
- в чёрной дыре на заднем плане виднеются отблески монстра (глаза, например).
2. Атака. Проигрывается при втором пробеге персонажа перед монстром.
- стремительная и гарантированно убийственная. Персонаж будет съеден, уровень - перезагружен.
Значение для игры:
Монстр не является частью какого-либо пазла и необходим скорее для создания атмосферы. В первый пробег внимательный игрок должен насторожиться, но не испугаться. А затем либо полюбопытствовать и умереть, либо плюнуть и забыть. Мы допускаем, что часть игроков вовсе не заметит монстра при первом пробеге.
Требования:
- Два ключевые кадра: "Отблески" и "Пиковый момент атаки".
- Монстр не должен быть механизированным.
- Монстр не обязан быть монотонным.
- Можете изменить вид разлома/трещины/дыры под свой концепт при желании.
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