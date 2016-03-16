Доработка готовых иллюстраций для поста.

Суть задачи: есть пост с 23 готовыми иллюстрациями с freepik.com. Необходимо эти иллюстрации привести к единому формату, а именно задать им одинаковый размер, фон и рамку (если рамка потребуется).

Условия сотрудничества: оплата на кошелек WebMoney по факту завершения работы.

Дополнительно: ссылка на пост (http://imgur.com/a/JUlm3).