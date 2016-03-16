Нарисовать комикс очень современно и круто.

Ищем художников для отрисовки комиксов для музыкального проекта. Обязательно стилистика лучших комиксов, современный художественный язык, умение изобразить персонажей с портретным сходством.

Героиня комикса - певица (фото и видео предоставим) и другие медийные лица.

Есть нюанс, картинки должны быть отрисованы в слоях, так как в дальнейшем из них монтируется видео. Пример, нашей предыдущей работы.

http://www.youtube.com/watch?v=wxkK51RcOq0

Ждем конструктивных предложений. При совпадении возможно длительное сотрудничество.

Проект временно приостановлен по техническим причинам, всех благодарю кто откликнулся. О возобновлении оповещу и подниму все ваши заявки.

С уважением, Светлана