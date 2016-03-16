Нарисовать комикс очень современно и круто.

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Закрыт5 заявок229 просмотров

Ищем художников для отрисовки комиксов для музыкального проекта.  Обязательно стилистика лучших комиксов, современный художественный язык, умение изобразить персонажей с портретным сходством. 

Героиня комикса - певица (фото и видео предоставим) и другие медийные лица.

Есть нюанс,  картинки должны быть отрисованы в слоях, так как в дальнейшем из них монтируется видео. Пример, нашей предыдущей работы. 

http://www.youtube.com/watch?v=wxkK51RcOq0

Ждем конструктивных предложений. При совпадении возможно длительное сотрудничество.

Проект временно приостановлен по техническим причинам, всех благодарю кто откликнулся. О возобновлении оповещу и подниму все ваши заявки.

С уважением, Светлана

9 лет назад
Neonaofficial
Светлана 
59 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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