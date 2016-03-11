Размер: 777 x 437px На картинке обязательно - Логотип - https://www.dropbox.com/s/5v7hdihv7nlfzcs/lh_logo%2Beng.jpg?dl=0 - Картинка по смыслу статьи - Стилизованное название статьи - Ключевая мысль статьи - название, место для дополнительного текста ...
Много иллюстраций в стиле Follout
Необходимо нарисовать около 30 иллюстраций для сайта с корпоративнымперсонажем.
Работа в 2 этапа:
1. Необходимо доработать, на основании набросков, персонаж в стиле fallout.
2. Нарисовать около 30 изображений с главным героем.
Детальное ТЗ прилагаю
С уважением,
Руководитель проектов
брендинговое агентство KOLORO
Гема Игорь Николаевич
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