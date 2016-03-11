Много иллюстраций в стиле Follout

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт16 заявок339 просмотров

Необходимо нарисовать около 30 иллюстраций для сайта с корпоративнымперсонажем.

Работа в 2 этапа:

1.      Необходимо доработать, на основании набросков, персонаж в стиле fallout.

2.      Нарисовать около 30 изображений с главным героем.

Детальное ТЗ прилагаю

 

 

С уважением,

Руководитель проектов

брендинговое агентство KOLORO

 

Гема Игорь Николаевич

 

9 лет назад
KAPKAN10
Игорь 
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

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