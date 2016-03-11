Нужно придумать и нарисовать эскиз для иллюстрации. Эскиз должен отразить смысл- дети, мед, пасека, деревня и т.д. Понравилась иллюстрация к книге "бесконечная сказка"idrp.ru/buy/show_book.php..., если костюмы божьих коровок переделать на пчелиные. Но увы.. В дальнейшем иллюстрацию планируется разместить на сайт семейной пасеки и использовать для рекламы (обклейка автомобиля, коробки, визитки). Название сайта -УзнайМед. Чтобы не просматривать все Ваши портфолио, я сделаю так: пять наиболее подходящих эскизов я оплачиваю по 200 р. Самый лучший- 1000 р. Срок до 20-00 12.03.2016 г. Иллюстрация нужна будет позже, большая вероятность, что ее будет предложено нарисовать победителю