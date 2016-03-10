Иллюстрации для сайта гипсокартонных систем

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Закрыт8 заявок239 просмотров

Привет, Для нашего скучненького сайта нужно свежее дыхание!

Сайт продает гипсокартонные системы

Первую страницу каталога хотим сделать как лэндинг. для этого нужны классные иллюстрации для таких разделов:

- гипсокартон

- профиль

- крепеж для гипсокартона

- дюбели

- саморезы

- ленты

- стеклохолст

- сухие смеси

Что предложите по вариантам и бюджету

Адрес существующего сайта скину в личку

9 лет назад
first_mirror
Марьяна 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров