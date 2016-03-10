Для использования в качестве образа в дизайне сайта требуется рисунок "по мотивам" фотографии, а именно: 1. Лицо на рисунке должно быть похоже на лицо на фотографии (основные черты). На фотографии будет просто ...
Иллюстрации для сайта гипсокартонных систем
Привет, Для нашего скучненького сайта нужно свежее дыхание!
Сайт продает гипсокартонные системы
Первую страницу каталога хотим сделать как лэндинг. для этого нужны классные иллюстрации для таких разделов:
- гипсокартон
- профиль
- крепеж для гипсокартона
- дюбели
- саморезы
- ленты
- стеклохолст
- сухие смеси
Что предложите по вариантам и бюджету
Адрес существующего сайта скину в личку
Заявки фрилансеров
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