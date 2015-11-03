Аниматор и художник для для мобильной 2D игры

Нужен аниматор и художник в одном лице для мобильной 2D игры в растровой графике. Примерно в этом стиле

https://www.youtube.com/watch?v=fF6WwuaMuMY

Но ближе по духу к Warcraft. В проекте 18 персонажей (зомби,скелеты,

вурдалаки, оборотни, пауки, големы...) Много будет зависит от фантазии, умения

и создания персонажей не задерживаясь в сроках, нужен человек который сможет вложить так

сказать "душу" в проект, так как нужна качественная работа.

Просьба, выслать своё портфолио и написать, сколько будут стоить услуги.

Если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу.