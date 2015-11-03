Наложить слой на исходный файл в .psd в фотошопe

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Закрыт4 заявки150 просмотров

Купил шаблон, там исходный файл .psd

нужно наложить готовый рисунок(принт скрин) на другой рисунок в psd в фотошопе.

работа на 1 минуту для тех кто знает фотошоп.

файл в приложении

9 лет назад
gorunovd
Дмитрий 
42 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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