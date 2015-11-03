Создать инфографику для сайта ДНО цены - сайт коллективных закупок для группы потребителей по оптовым ценам. Идея состоит в том, что из цепочки от поставщика/производителя до конечного потребителя убираются наценки торгово-розничных сетей ...
Отрисовка 12 картинок домиков под фотографический стиль
Необходимо отрисовать 12 картинок дачных домиков http://www.km-dom.ru/katalog-proektov.html (здесь 11 + 1 еще добавится). На основе существующих картинок домов необходимо сделать подобия фотографий (чтобы картинка выглядела как фотография).
И домик должен быть вписан в загородный пейзаж. Как будто это дом на дачном участке.
Образцы как это выглядит - в приложенных файлах.
Дополнительные фотографии домов в описании товаров (http://www.km-dom.ru/katalog-proektov/12-1-modulnye-doma/14-esse.html) - это случайные фотографии, они там присутствуют, как что-то близкое к исходной
модели, но продается конкретная модель товара, поэтому ориентироваться надо прежде всего на базовый рисунок. Также можно посмотреть фотографии домиков здесь http://www.km-dom.ru/informatsiya/23-gallereya-fantazii.html. Но эти фото опять же чужие домики.
Наши домики, которые надо отрисовать- модульные, имеют металлический каркас,внешняя отделка - цветной профлист, крыша металлочерепица, крыша без чердака
т.е уклон небольшой.
Ракурсы домиков можно менять, а для некоторых домиков так это необходимо поменять
БКДД 02/2 - рисунок висит в воздухе, а это непорядок - надо поменять
БКДД 03/1-2 - слишком длинный и из-за этого не помещается в товарном окне - надо поменять
Остальные позиции можно отрисовывать как есть или при необходимости чуть изменить ракурс
ПОРЯДОК РАБОТЫ и ОПЛАТЫ:
1. Делаете одну картинку незаконченным эскизом, чтобы уточнить, что мы друг-друга поняли как надо
2. Делаете серию из 4 или 6 картинок (или все 12 сразу)
3. Оплата На банковскую карточку, ЯндексДеньги, Webmoney
Жду от Вас предложений по стоимости и срокам
Заявки фрилансеров
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