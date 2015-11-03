Создать инфографику для сайта ДНО цены - сайт коллективных закупок для группы потребителей по оптовым ценам. Идея состоит в том, что из цепочки от поставщика/производителя до конечного потребителя убираются наценки торгово-розничных сетей ...
Необходимо перевести изображение в векторный формат
На фотографии нательные татуировки (картинки). Их необходимо перевести в векторный формат, желательно с помощью программы Corel. Если на некоторых фотографиях нет четкого просматривания целого рисунка, то дорисовать его, учитывая общий стиль и концепцию изображения.
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