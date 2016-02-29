Создание двух персонажей

Необходимо создать и визуализировать двух персонажей.

Срок 2-5 дней.

Оплата 4500 руб

1.1 Рабочая идея (если видите идею иначе, можете предложить свою):

Двое героев, хипстеры, молодые парень и девушка (фотограф и художница), путешествуют по миру.

Первая страна пребывания-Канада. Парочка посещает известные

достопримечательности, иногда попадают в смешные или нелепые ситуации.

1.2 Персонажи должны получиться динамичными, живыми, современными, забавными, немного странными, но в тоже время милыми. Возможно с маленький, но милым недостатком (щурит один глаз, щербинка в зубах

верхняя губа непропорционально толстая...) Беззаботными и немного НЕправильными, НЕидеальными.

Ориентированными на молодежь 14-24 лет.

Возможно малодетализированными, небрежно прорисованными.

1.3 Персонажи будут сопровождать коллекцию бижутерии, продаваемой в Америке, их изображения появится на упаковке и на сайте.

1.4 На бижутерию будут нанесены изображения достопримечательностей Канады.

Подразумевается, что все изображения-это фото, сделанные нашими персонажами. Сама же парочка лишь иногда будет появляться на самих изображениях. Но в основном, не они сами, а элементы , намекающие на их присутствие: например фотоаппарат, силуэты, кофе... Все эти элементы будут включены в сюжет фотографии и прорисованы поверх фото .

Поэтому, прорабатывая стиль персонажей, надо учитывать, насколько они будут сочетаться с прорисовками.

Тестовое задание: предложить идею персонажей, подкрепленную примерами (можно из интернета).

После согласования идеи, сделать черновую прорисовку героев.