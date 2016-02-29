Нужно отрисовать в векторной графике (формат .cdr) три изображения с фотографий. Пример изображения во вложении. Обязательно укажите стоимость и срок выполнения работы.
Создание двух персонажей
Необходимо создать и визуализировать двух персонажей.
Срок 2-5 дней.
Оплата 4500 руб
1.1 Рабочая идея (если видите идею иначе, можете предложить свою):
Двое героев, хипстеры, молодые парень и девушка (фотограф и художница), путешествуют по миру.
Первая страна пребывания-Канада. Парочка посещает известные
достопримечательности, иногда попадают в смешные или нелепые ситуации.
1.2 Персонажи должны получиться динамичными, живыми, современными, забавными, немного странными, но в тоже время милыми. Возможно с маленький, но милым недостатком (щурит один глаз, щербинка в зубах
верхняя губа непропорционально толстая...) Беззаботными и немного НЕправильными, НЕидеальными.
Ориентированными на молодежь 14-24 лет.
Возможно малодетализированными, небрежно прорисованными.
1.3 Персонажи будут сопровождать коллекцию бижутерии, продаваемой в Америке, их изображения появится на упаковке и на сайте.
1.4 На бижутерию будут нанесены изображения достопримечательностей Канады.
Подразумевается, что все изображения-это фото, сделанные нашими персонажами. Сама же парочка лишь иногда будет появляться на самих изображениях. Но в основном, не они сами, а элементы, намекающие на их присутствие: например фотоаппарат, силуэты, кофе... Все эти элементы будут включены в сюжет фотографии и прорисованы поверх фото.
Поэтому, прорабатывая стиль персонажей, надо учитывать, насколько они будут сочетаться с прорисовками.
Тестовое задание: предложить идею персонажей, подкрепленную примерами (можно из интернета).
После согласования идеи, сделать черновую прорисовку героев.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть презентация, по которой необходимо сделать инфографику на А4 вертикально. скачать презентацию: https://cloud.mail.ru/public/7R7y/9UfT2JeyeИллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно немного отредактировать jpg файл, написать текстИллюстрации и Рисунки30 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужно разработать качественные изображения для каталога. Нужны только изображения в векторном формате и нечего больше, т.е. без создания самого каталога и так далее. Примеры изображений: https://cloud.mail.ru/public/98rD/aPx1xddE4 (нужно скачать по ссылке). Изображения строительной тематики ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо нарисовать картинки визуализации креативных идей рекламных конструкций. Идеи есть- нужна визуализация. Очень желательно понимание специфики наружной рекламы и рекламных конструкций, чтоб эти идеи можно было воплотить в жизнь. Главное, аккуратные и презентабельные картинки. Ищем ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт9 лет назад
Имеется файл в eps. Требуется переформатировать его под размеры а4, вставить лого компании и поменять шрифты на кириллические аналоги. Итог - cdr или psd послойно. Срок - завтра. Скрин в архиве. связь по скайпу.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Для детской электронной книги нужно нарисовать 14 рисунков. Можно в черно-белом цвете. 4 картинки-образца высылаю.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
1) Фото 1 нужно сделать как фото 2 2) Груди нужно увеличить до 4 размера 3) Голову нужно сделать ровно!("Пример: фото 3") А не набок как на 1 фото 4) Желательно скидывать ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5
Есть несколько фото (персоны, фото до плеч), необходимо выполнить карикатурный рисунок (cartoon portrait) или аватара. указывайте ссылки на ваши работы и условия (сроки, корректировки).Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт9 лет назад