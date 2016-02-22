Для сайта на платформе Shopify необходимо написать и установить программу для переключения на второй язык (не переводчик гугл). Нужна только программа, перевод текстов мы сделаем самостоятельно.
Если Вы творческий человек и ищете, куда приложить вашу креативность, то я приглашаю к нам!
В настоящее время наша команда работает над созданием новой коллекции бижутерии для Северной Америки.
Этапы работы:
1 этап. Создание и визуализация двух персонажей-символов коллекции бижутерии.
2 этап. Составление списка городов и достопримечательностей (с описанием).
3 этап. Создание серии изображений городов.
4 этап. Создание логотипа.
5 этап. Создание баннера для сайта.
6 этап. Создание gif-анимаций.
Если вы хотите посмотреть результат нашей предыдущей работы, наберите в поисковике "тайл-браслет".
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
1.1 Необходимо создать 300 изображений достопримечательностей (список предоставим). Для дальнейшей распечатки и нанесения на бижутерию (в распечатанном виде 1,3 х 1,6 см). 1.2 Стиль изображения- [b]хипстерский[/b] (примеры в приложении) 1.3 Изображение должно быть достаточно [b]четким, контрастным, ярким, ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт8 лет назад
1.1Необходимо создать 300 изображений канадских достопримечательностей (список предоставим). Для дальнейшей распечатки и нанесения на бижутерию (в распечатанном виде 1,5 см). 1.2 Изображение должно быть достаточно [b]четким, контрастным, ярким, малодеталлизированным[/b] чтобы хорошо просматривалось (и узнавалось) в таком ...3D-графика2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $60
Необходимо создать и визуализировать двух персонажей. [b]Срок 2-5 дней. Оплата 4500 руб [/b] 1.1 Рабочая идея (если видите идею иначе, можете предложить свою): [i]Двое героев, хипстеры, молодые парень и девушка (фотограф и художница), путешествуют по миру. Первая страна пребывания-Канада. ...Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать 250 изображений канадских городов для дальшейшей распечатки и нанесения на бижутерию (в распечатанном виде 1,5 см). Изображение должно быть достаточно четким, контрастным, ярким, чтобы хорошо просматривалось (и узнавалось) в таком маленьком размере. ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт8 лет назад