OlesyaKa

Олеся OlesyaKa

 
49 летКанада/Монреаль
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Если Вы творческий человек и ищете, куда приложить вашу креативность, то я приглашаю к нам!

В настоящее время наша команда работает над созданием новой коллекции бижутерии для Северной Америки.

Этапы работы:

1 этап. Создание и визуализация двух персонажей-символов коллекции бижутерии.

2 этап. Составление списка городов и достопримечательностей (с описанием).

3 этап. Создание серии изображений городов.

4 этап. Создание логотипа.

5 этап. Создание баннера для сайта.

6 этап. Создание gif-анимаций.

Если вы хотите посмотреть результат нашей предыдущей работы, наберите в поисковике "тайл-браслет".

Баннер для сайта

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