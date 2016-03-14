300 изображений канадских достопримечательностей

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки202 просмотра

     1.1Необходимо создать 300 изображений канадских достопримечательностей (список предоставим).

Для дальнейшей распечатки и нанесения на бижутерию (в распечатанном виде 1,5 см).  

     1.2 Изображение должно быть достаточно четким, контрастным, ярким, малодеталлизированным

чтобы хорошо просматривалось (и узнавалось) в таком маленьком размере. 

     1.3 Желательно создать творческие работы: интересно приподнести, создать идею, настроение.

Например,  добавить автомобиль, котов на крыше, голубя на подоконнике, зонтик на асфальте...

    1.4 Сроки 2-4 недели.

   

    1.5 Тестовое задание : подготовить 2 изображений на тему Монреаль (на выбор: Стад Олимпик, Нотр Дам до Монреаль, Биосфера, Мон Руаяль...)

Если сработаемся пригласим для работы над следующими этапами: на 2-й этап-США, 3-й этап-Европа.   

9 лет назад
OlesyaKa
Олеся 
50 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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