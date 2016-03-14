1.1Необходимо создать 300 изображений канадских достопримечательностей (список предоставим).

Для дальнейшей распечатки и нанесения на бижутерию (в распечатанном виде 1,5 см).

1.2 Изображение должно быть достаточно четким, контрастным, ярким, малодеталлизированным

чтобы хорошо просматривалось (и узнавалось) в таком маленьком размере.

1.3 Желательно создать творческие работы: интересно приподнести, создать идею, настроение.

Например, добавить автомобиль, котов на крыше, голубя на подоконнике, зонтик на асфальте...

1.4 Сроки 2-4 недели.

1.5 Тестовое задание : подготовить 2 изображений на тему Монреаль (на выбор: Стад Олимпик, Нотр Дам до Монреаль, Биосфера, Мон Руаяль...)

Если сработаемся пригласим для работы над следующими этапами: на 2-й этап-США, 3-й этап-Европа.