Нужно нарисовать стул в стиле техдизайн
Фото или вместе с 3D книжная обложки
Нам нужна цветная фото- (для пущего реализма, как бы "из действительности") или вместе с графикой 3D обложка для книги:
формат A4 (6x9 inch), около 120стр.
Сюжет постановочный, игровой: на живописном солнечном пленере 2 героя за одним столом с детск. кубиками, книгами, игрушками в виде тяжёлой строит. техники. Много деталей.
Типажи характерные (весёлый парень и заучившийся интеллектуал), костюмы соврем., грим минимальный, мимика...
Есть подробный сценарий.
Стиль: а ля америк. реклама в акриле.Название длинное, из 13 слов и 3 подзаголовка, каждый из 2-ух слов.
Задн. обложка с длинной аннотацией.
Название и 1 из 3-ёх подзаголовков- на 7 языках для каждой из 7 обложек и тексты уже готовы.
Т.е. фактически 7 обложек, но одинаковых, отличающихся только языками и некоторыми мелкими деталями.С предоставлением всей информации о файлах: какие прогр., напр. Photoshop со слоями, обязательно Corel (для замены в будущем надписей на др. ещё языках); шрифты и т.п.Сроки договорные, главное- професс. качество.
Контакты только по e-mail.
Заявки фрилансеров
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