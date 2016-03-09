Фото или вместе с 3D книжная обложки

Нам нужна цветная фото- (для пущего реализма, как бы "из действительности") или вместе с графикой 3D обложка для книги:

формат A4 (6x9 inch), около 120стр.

Сюжет постановочный, игровой: на живописном солнечном пленере 2 героя за одним столом с детск. кубиками, книгами, игрушками в виде тяжёлой строит. техники. Много деталей.

Типажи характерные (весёлый парень и заучившийся интеллектуал), костюмы соврем., грим минимальный, мимика...

Есть подробный сценарий.

Стиль: а ля америк. реклама в акриле.Название длинное, из 13 слов и 3 подзаголовка, каждый из 2-ух слов.

Задн. обложка с длинной аннотацией.

Название и 1 из 3-ёх подзаголовков- на 7 языках для каждой из 7 обложек и тексты уже готовы.

Т.е. фактически 7 обложек, но одинаковых, отличающихся только языками и некоторыми мелкими деталями.С предоставлением всей информации о файлах: какие прогр., напр. Photoshop со слоями, обязательно Corel (для замены в будущем надписей на др. ещё языках); шрифты и т.п.Сроки договорные, главное- професс. качество.

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