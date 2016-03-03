Необходим дизайн помещения

Для show-room электровелосипедов надо сделать дизайн помещения.

Сайт электровелосипедов: www.fastvelo.ru

Как оформить помещение пока для нас вопрос.

Мне не нужен проект...просто дизайнерская картинка (фото реалистичную визуализацию) как всё расставить и может какой-то декор добавить в виде камней-волонов, или березовые бревна положить…вот что я хочу.

Будет 5 Electrobike, из них 1 будет Electro Fatbike и 4 брендовые Electrobike

Стилистику можно взять исходя от предназначения великов, Fatbike – например внедорожник, брендовые Electrobike – это больше стильные городские велики. Можно предложить и мысли о подсветке

Возможно сделать постаменты под каждый велик…Я жду от вас предложений

Размер помещения: 410 х 520 см