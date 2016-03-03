Дизайн макетов

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт4 заявки194 просмотра

Необходимо создать 3D визуализацию 2 видов торговых тележек (ролл-баров) и одного «островка» в ТЦ для сети фаст-фуда в едином фирменном стиле (он уже есть), укомплектованными необходимым оборудованием (фото оборудования в нужных ракурсах присутствует. 

Срок: до завтрашней ночи. 

При отклике пишите свой скайп и Вашу цену за проект.

9 лет назад
wh_business
Юлия 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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