Требуется нарисовать для строительного сайта в раздел Проекты блок из 5-7рисунков. В блок войдет виды домика с разных ракурсов+рисунок с планировкой. Такая простенькая визуализация. Необходимо сделать 20-30 таких блоков. В качестве исходников реальные фото домов и бань. Домики ...
Требуется сделать 3d модели игровых персонажей
Требуется, удаленно, 3D моделлер-аниматор со знанием 3d max и/или Maya для создания 3D моделей персонажей мобильной игры. С дальнейшим использованием моделей в Unity.
Условия и план сотрудничества:
*вы оцениваете задачу
*вы назначаете стоимость вашей работы над этой задачей,
*мы рассматриваем ваши сроки и финансовые запросы,
*по обоюдному согласию подписываем NDA и вы принимаетесь за работу,
*заканчиваете в указанный вами же срок, и мы с вами рассчитываемся
Задача состоит в создании моделей таких животных: Grasshopper, Manul, Fennec, Crane, Peacock, Goat, Pony, Yak, Horse, Wild boar, Elephant, Hippopotamus, Lion, Leopard, Crocodile. Marshmallow man (premium character).
В качестве примера берём модели Baboon, Koala и Chinchila (Download Link).
Особо обратить внимание на:
1) В Unity scale factor должен быть равен 1. (в модели Baboon он равен 0.27 - это ошибка, в модели Koala scale factor равен 1)
2) Количество полигонов должно быть примерно равным количеству полигонов моделям Baboon или Koala
3) Пропорции размеров моделей должны идентичны (не меньше) модели Chinchila
4) Должны быть 2 анимации: Idle и Jump. Должны быть представлены как отдельный файлы
5) Части тела, такие как Body, Head, L_Hand, R_Hand, L_Leg, R_Leg должны быть отдельными частями в основной модели и должны быть дополнительно представлены как отдельный файлы (пример: модель Baboon, в модели Koala не все части представлены как отдельные файлы и отделяемы друг от друга)
6) Текстура модели должна быть не больше чем 512*512 (пример: текстуры для моделей Koala и Baboon)
7) текстура модели должна быть представлена в 6-ти вариациях с отличительными цветовыми схемами: Default (базовая раскраска), Gray, Green, Orange, Red, Yellow (пример: текстуры для моделей Koala и Baboon)
8) все имена частей тела и текстур должны придержаться общей схемы именований (пример: текстуры и части тела для моделей Koala и Baboon)
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