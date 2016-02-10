Срочно нужен дизайнер-визуализатор для отрисовки объектов (быстровозводимые здания и шатры) в хорошем качестве. Форма объектов уже создана в Rinoceros может быть переведена в 3ds. Необходимо вставить объект в окружающую среду, добавить постобработку. Картинки должны выглядеть ...
Отрендерить 3 товара
Добрый день.
Задача:
Сделать рендеры трёх продуктов, которые производит наш клиент.
Фото продукции клиента для наглядности - https://goo.gl/clmdyy
Идея сцен и демонстрации товара целиком и полностью должна соответствовать примеру на слайдереhttp://www.xammer-luki.ru.
Для ознакомления просим перейти на сайт, в течение нескольких секунд ожидания на слайдере начнут появляться новые элементы (мышку на слайдер не наводите - иначе презентация ставится на паузу).
Наш клиент хочет, чтобы мы сделали для главной страницы его сайта такие же картинки.
Как мы видим этот процесс :
1. Найти и скачать 3D-модель красивого интерьера ванной комнаты/бассейна (по аналогу картинок на слайдере http://xammer-luki.ru)
2. Найти и скачать в интернете модель сантехнического или ревизионного люка.
3. Разместить люк в подходящем для этого месте.
3. Выбрать ракурс.
4. Сделать 2 рендера интерьера: без люка, с люком.
5. На выходе нам нужно получить 2е jpeg картинки, которые мы разместим на сайте нашего клиента.
6. Сделать тоже самое для продуктов "вентиляционные решётки, переливные решётки".
7. Другими словами нам нужно повторить то, что находится на слайдере на сайте http://xammer-luki.ru.
8. Начать можно с рендеринга 1го вида продукции, хотя бы люков - на это есть время до вечера субботы, затем можно продолжить работу по остальным двум продуктам.
Готовы заплатить за результат. Если бюджет не устраивает - можно обсуждать.
Сроки - ограниченные.
Готовы коммуницировать через skype и быть на связи 24/7 до завершения работы.
Для клиента важно, чтобы конечный результат с точки зрения дизайна был лучше, чем аналогичные работы на xammer-luki.ru (другими словами красивее).
Заявки фрилансеров
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