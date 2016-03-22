3д модель игрушки

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен12 заявок351 просмотр

День добрый. Необходимо изготовить 3д модель фигурки на основе рисунков фас и профиль. Аналоги фигурок от Stikeez.

16 штук, одноцветные, срок - 3 недели.

9 лет назад
catal67
55 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Kezalqoatl
Андрей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
9 лет назад
$280
21 день
Большое спасибо Андрею, за проделанную работу! За скромным портфолио скрывался настоящий профессионал. Его модели действительно высокого качества, и главное они красивые! Заказ был сделать по эскизам 3д модели. Андрей выполнил все быстрее, чем планировалось. Видно было , что человек работал от души. Безликие фигурки обзавелись своим собственным темпераментом. Действительно придраться не к чему. Ещё бы Андрей не болел:) так цены бы ему не было. Могу смело рекомендовать его как ответственного и профессионального человека. Спасибо ему еще раз!
Идеальный заказчик. Адекватно и четко ставящий задачи. Все оплаты произведены в оговоренный срок. Сотрудничать с таким человеком легко и спокойно, никаких неожиданных нюансов, когда в самом конце становится необходимо все переделывать с самого начала, завышенных требований к проекту и тп. Несомненно буду искренне рад возможному сотрудничеству в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Kezalqoatl
Андрей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
9 лет назад

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