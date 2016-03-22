Необходимо разработать 3 д дизайн проект торговой точки по продаже дизайнерских кукол с привязкой к фото. Точка будет располагаться в торговом центре. Расположение - пристеновое. При разработке проекта необходимо учитывать требования к формату торговой точки: ...
3д модель игрушки
День добрый. Необходимо изготовить 3д модель фигурки на основе рисунков фас и профиль. Аналоги фигурок от Stikeez.
16 штук, одноцветные, срок - 3 недели.
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