3д модель игрушки

Большое спасибо Андрею, за проделанную работу! За скромным портфолио скрывался настоящий профессионал. Его модели действительно высокого качества, и главное они красивые! Заказ был сделать по эскизам 3д модели. Андрей выполнил все быстрее, чем планировалось. Видно было , что человек работал от души. Безликие фигурки обзавелись своим собственным темпераментом. Действительно придраться не к чему. Ещё бы Андрей не болел:) так цены бы ему не было. Могу смело рекомендовать его как ответственного и профессионального человека. Спасибо ему еще раз!