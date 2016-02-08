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Разработка дизайн проекта торговой точки
Необходимо разработать 3 д дизайн проект торговой точки по продаже дизайнерских кукол с привязкой к фото. Точка будет располагаться в торговом центре. Расположение - пристеновое. При разработке проекта необходимо учитывать требования к формату торговой точки: фирменный стиль; удобная визуализация и подача товара через витрину даже с расстояния, куклы должны притягивать внимание даже с расстояния в несколько десятков метров; учитывать тип и габариты товаров; богатство ассортимента; необходимость визуальной демонстрации продукта (передача в руки клиенту); наличие "личного" пространства продавца; учесть тематику 2 - х коллекций кукол, это бренды - Magic Baby - это игровые, коллекционные и прикольные куклы (харАктерные, классические, пупсы, дисплеи), и Elfos - куклы талисманы и обереги, при этом они смешные (это сказка, мистика, дизайн, стиль). Более подробно информацию о куклах http://ole-lukoe.com/. Кроме того, Для идей информацию можно подсмотреть и тут: (http://vvitrine.livejournal.com/4730.html). При этом нужно учитывать, то, что кому то это придется изготавливать, проект должен быть реальным к исполнению с размерами, деталировкой по секциям и материалу изготовления. Проект Должен быть броским, красивым, презентационным и недорогим в исполнении. Акцент должен быть как на подачу кукол, есть большие по 70 см. их видно издалека, так и на подачу самой торговой точки, при этом нужно учесть то, что яркость и броскость оборудования не должна отвлекать от витрины с товаром.. Логотип, предыдущие исходники по фирменному стили и по другим торговым точкам будут переданы исполнителю. Срок на выполнение - 3 дня. Наличие постоянной связи обязательно.
Вводные данные:
размер площади 6*2,5 м, с одной длинной стороны стена белого цвета;
размер кукол от 10 до 75 см.;
два бренда кукол не должны пересекаться в расположении товара в витрине;
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