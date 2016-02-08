Я имею текстуру(развертку) лица, которую необходимо "привязать" к любой, похожей по типажу 3D модели мужского лица/головы и, при помощи технологии "Блендинг" сделать анимационный переход/морфинг от полной радости на лице - до полной злости в течение ...
Нужен толковый программист. 3D панорама по типу гугл.
Здравствуйте.
Нужен толковый программист который сможет сделать 3D панорамную визуализацию по типу этой https://www.google.com/maps/@55.7905166,49.1174385,3a,82.2y,324.08h,83.35t/data=!3m7!1e1!3m5!1s-vl78gEM4AUAAAQqarg5xQ!2e0!3e2!7i13312!8i6656
Или еще лучше таких как на этом сайте http://vizocube.eu/ru/portfolio/koik/#
На сколько это реально с простым панорамныйм фото, или возможно нужна 3d модель помещения.... В общем нужно мнение специалиста.
Также интересует стоимость и время выполнения.
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