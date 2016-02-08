Визуализация в 3Д торговой стойки

Нужно визуализировать торговую конструкции 750х570х400 мм в виде резервуара, разделенного на 3 части для розлива жидкостей.

В реале - это небольшие контейнеры с краниками, через которые наливается жидкость. Данные емкости должны быть привлекательными, потому нужно показать их брендирование, обшивку пластиком.

На фото похожая идея, но нужно реализовать более "красиво".