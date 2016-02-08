Сделать 3D модель жилого дома.

Здравствуйте. Нужен толковый программист который сможет сделать 3D панорамную визуализацию по типу этой https://www.google.com/maps/@55.7905166,49.1174385,3a,82.2y,324.08h,83.35t/data=!3m7!1e1!3m5!1s-vl78gEM4AUAAAQqarg5xQ!2e0!3e2!7i13312!8i6656 Или еще лучше таких как на этом сайте http://vizocube.eu/ru/portfolio/koik/# На сколько это реально с простым панорамныйм фото, или возможно нужна ...