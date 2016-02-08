Сделать 3D модель жилого дома.

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Закрыт17 заявок281 просмотр

Нужно сделать 3D модель жилого дома.

В результате должно выйти: внешний вид здания, которое можно покрутить, приблизить и отдалить.

Высота дома - 25 этажей.

Площадь 20 000 кв.м.

Предлагайте ваши бюджеты.

Предпочтение отдаем людям из Украины.

9 лет назад
brandway
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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