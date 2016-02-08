Создать 3D модель устройства

Необходимо создать 3D модель не сильно сложного промышленного (пример в приложении - 1.jpg) с высоким уровнем реалистичности (тени, свет, реалистичность материалов и т.д.).

С моделью необходимо:

- Сделать 36 кадров (рендов) для вращения

- Несколько приближенных рендов (определенные узлы поближе отрендерить, возможно несколько рендов со снятой обшивкой)

Отдельной работой, сделать облет камерой по требованиям видео-монтажника (то есть у заявившегося должен быть навык создания видео облетов, но в оценку это включать не надо)