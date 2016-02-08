Нужно визуализировать торговую конструкции 750х570х400 мм в виде резервуара, разделенного на 3 части для розлива жидкостей. В реале - это небольшие контейнеры с краниками, через которые наливается жидкость. Данные емкости должны быть привлекательными, ...
Создать 3D модель устройства
Необходимо создать 3D модель не сильно сложного промышленного (пример в приложении - 1.jpg) с высоким уровнем реалистичности (тени, свет, реалистичность материалов и т.д.).
С моделью необходимо:
- Сделать 36 кадров (рендов) для вращения
- Несколько приближенных рендов (определенные узлы поближе отрендерить, возможно несколько рендов со снятой обшивкой)
Отдельной работой, сделать облет камерой по требованиям видео-монтажника (то есть у заявившегося должен быть навык создания видео облетов, но в оценку это включать не надо)
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