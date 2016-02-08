Срочно нужен дизайнер-визуализатор для отрисовки объектов (быстровозводимые здания и шатры) в хорошем качестве. Форма объектов уже создана в Rinoceros может быть переведена в 3ds. Необходимо вставить объект в окружающую среду, добавить постобработку. Картинки должны выглядеть "живыми", с людьми.

В настоящее время нужно обработать шатер белого цвета (shater171).

При удачной работе - будем давать другие проекты.