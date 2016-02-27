Визуализация детской площадки

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен8 заявок396 просмотров

Нам необходим макет детской площадки, площадка должна выглядеть как городок, в котором в ряд стоят 3 домика, в центре большой по бокам поменьше. Стоят они рядом друг с другом в ряд.  

Примеры домиков в приложении. Большой в центре, по бокам маленькие, на этих двух спереди панель деревянная (как на домике с ранчо), на одном из них вывеска "Market" на другом "Police" перед ними зеленая площадка с искусственной травой. Если нанесение вывесок, сильно повлияет на стоимость проекта, то этого делать не нужно. Надо просто поместить два маленьких домика по краям, большой по середине и сделать перед ними полянку, обрамленную заборчиком

Общий размер 5м на 6м. Размер маленьких домиков 150 на 150

Размер большого дома 200 на 150

Домики стоят вдоль более длинной стороны

Будьте добры обозначьте цену за проект. Исполнение нужно максимально простое, просто для наглядности.

9 лет назад
chokkan
Оксана 
43 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

maximuss
Максим 
33 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$40
2 дня
Большое спасибо! Максим сделал работу быстро и качественно, без вопросов внес все необходимые коррективы. Рекомендую как профессионального и ответственного исполнителя.
Все отлично! Понятное ТЗ и оплата без задержек.

Заявки фрилансеров

maximuss
Максим 
33 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Отрендерить 3 товара

    $40

    Добрый день.  Задача:  Сделать рендеры трёх продуктов, которые производит наш клиент.  Фото продукции клиента для наглядности - https://goo.gl/clmdyy  Идея сцен и демонстрации товара целиком и полностью ...

    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайнер-визуализатор

    $11

    Срочно нужен дизайнер-визуализатор для отрисовки объектов (быстровозводимые здания и шатры) в хорошем качестве. Форма объектов уже создана в Rinoceros может быть переведена в 3ds. Необходимо вставить объект в окружающую среду, добавить постобработку. Картинки должны выглядеть ...

    3D-графика16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • 3д модель игрушки

    День добрый. Необходимо изготовить 3д модель фигурки на основе рисунков фас и профиль. Аналоги фигурок от Stikeez. 16 штук, одноцветные, срок - 3 недели.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка дизайн проекта торговой точки

    $80

    Необходимо разработать 3 д дизайн проект торговой точки по продаже дизайнерских кукол с привязкой к фото. Точка будет располагаться в торговом центре. Расположение - пристеновое. При разработке проекта необходимо учитывать требования к формату торговой точки: ...

    HTML
    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать 3D модель жилого дома.

    Нужно сделать 3D модель жилого дома. В результате должно выйти: внешний вид здания, которое можно покрутить, приблизить и отдалить. Высота дома - 25 этажей. Площадь 20 000 кв.м. Предлагайте ваши бюджеты. ...

    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать 3D модель устройства

    Необходимо создать 3D модель не сильно сложного промышленного (пример в приложении - 1.jpg) с высоким уровнем реалистичности (тени, свет, реалистичность материалов и т.д.).  С моделью необходимо: - Сделать 36 кадров (рендов) ...

    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Визуализация в 3Д торговой стойки

    Нужно визуализировать торговую конструкции 750х570х400 мм в виде резервуара, разделенного на 3 части для розлива жидкостей. В реале - это небольшие контейнеры с краниками, через которые наливается жидкость. Данные емкости должны быть привлекательными, ...

    3D-графика14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен толковый программист. 3D панорама по типу гугл.

    Здравствуйте. Нужен толковый программист который сможет сделать 3D панорамную визуализацию по типу этой https://www.google.com/maps/@55.7905166,49.1174385,3a,82.2y,324.08h,83.35t/data=!3m7!1e1!3m5!1s-vl78gEM4AUAAAQqarg5xQ!2e0!3e2!7i13312!8i6656 Или еще лучше таких как на этом сайте http://vizocube.eu/ru/portfolio/koik/# На сколько это реально с простым панорамныйм фото, или возможно нужна ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • 3D анимация простой эмоции на 3D модели лица/головы.

    Я имею текстуру(развертку) лица, которую необходимо "привязать" к любой, похожей по типажу 3D модели мужского лица/головы и, при помощи технологии "Блендинг" сделать анимационный переход/морфинг от полной радости на лице - до полной злости в течение ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно создать 3D ролик

    Здравствуйте нужно создать 3D ролик аналогичный https://www.youtube.com/watch?v=EU1gXjXTs84 по качеству, уровню детализации, длительностью 2 минуты.

    3D-графика14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад