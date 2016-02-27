Добрый день. Задача: Сделать рендеры трёх продуктов, которые производит наш клиент. Фото продукции клиента для наглядности - https://goo.gl/clmdyy Идея сцен и демонстрации товара целиком и полностью ...
Визуализация детской площадки
Нам необходим макет детской площадки, площадка должна выглядеть как городок, в котором в ряд стоят 3 домика, в центре большой по бокам поменьше. Стоят они рядом друг с другом в ряд.
Примеры домиков в приложении. Большой в центре, по бокам маленькие, на этих двух спереди панель деревянная (как на домике с ранчо), на одном из них вывеска "Market" на другом "Police" перед ними зеленая площадка с искусственной травой. Если нанесение вывесок, сильно повлияет на стоимость проекта, то этого делать не нужно. Надо просто поместить два маленьких домика по краям, большой по середине и сделать перед ними полянку, обрамленную заборчиком
Общий размер 5м на 6м. Размер маленьких домиков 150 на 150
Размер большого дома 200 на 150
Домики стоят вдоль более длинной стороны
Будьте добры обозначьте цену за проект. Исполнение нужно максимально простое, просто для наглядности.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $403D-графика13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $11
Срочно нужен дизайнер-визуализатор для отрисовки объектов (быстровозводимые здания и шатры) в хорошем качестве. Форма объектов уже создана в Rinoceros может быть переведена в 3ds. Необходимо вставить объект в окружающую среду, добавить постобработку. Картинки должны выглядеть ...3D-графика16 заявокЗакрыт9 лет назад
День добрый. Необходимо изготовить 3д модель фигурки на основе рисунков фас и профиль. Аналоги фигурок от Stikeez. 16 штук, одноцветные, срок - 3 недели.3D-графика1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $80
Необходимо разработать 3 д дизайн проект торговой точки по продаже дизайнерских кукол с привязкой к фото. Точка будет располагаться в торговом центре. Расположение - пристеновое. При разработке проекта необходимо учитывать требования к формату торговой точки: ...3D-графика1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать 3D модель жилого дома. В результате должно выйти: внешний вид здания, которое можно покрутить, приблизить и отдалить. Высота дома - 25 этажей. Площадь 20 000 кв.м. Предлагайте ваши бюджеты. ...3D-графика17 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать 3D модель не сильно сложного промышленного (пример в приложении - 1.jpg) с высоким уровнем реалистичности (тени, свет, реалистичность материалов и т.д.). С моделью необходимо: - Сделать 36 кадров (рендов) ...3D-графика17 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно визуализировать торговую конструкции 750х570х400 мм в виде резервуара, разделенного на 3 части для розлива жидкостей. В реале - это небольшие контейнеры с краниками, через которые наливается жидкость. Данные емкости должны быть привлекательными, ...3D-графика14 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужен толковый программист который сможет сделать 3D панорамную визуализацию по типу этой https://www.google.com/maps/@55.7905166,49.1174385,3a,82.2y,324.08h,83.35t/data=!3m7!1e1!3m5!1s-vl78gEM4AUAAAQqarg5xQ!2e0!3e2!7i13312!8i6656 Или еще лучше таких как на этом сайте http://vizocube.eu/ru/portfolio/koik/# На сколько это реально с простым панорамныйм фото, или возможно нужна ...3D-графика3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Я имею текстуру(развертку) лица, которую необходимо "привязать" к любой, похожей по типажу 3D модели мужского лица/головы и, при помощи технологии "Блендинг" сделать анимационный переход/морфинг от полной радости на лице - до полной злости в течение ...3D-графика3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте нужно создать 3D ролик аналогичный https://www.youtube.com/watch?v=EU1gXjXTs84 по качеству, уровню детализации, длительностью 2 минуты.3D-графика14 заявокЗакрыт9 лет назад