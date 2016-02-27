Визуализация детской площадки

Нам необходим макет детской площадки, площадка должна выглядеть как городок, в котором в ряд стоят 3 домика, в центре большой по бокам поменьше. Стоят они рядом друг с другом в ряд.

Примеры домиков в приложении. Большой в центре, по бокам маленькие, на этих двух спереди панель деревянная (как на домике с ранчо), на одном из них вывеска "Market" на другом "Police" перед ними зеленая площадка с искусственной травой. Если нанесение вывесок, сильно повлияет на стоимость проекта, то этого делать не нужно. Надо просто поместить два маленьких домика по краям, большой по середине и сделать перед ними полянку, обрамленную заборчиком

Общий размер 5м на 6м. Размер маленьких домиков 150 на 150

Размер большого дома 200 на 150

Домики стоят вдоль более длинной стороны

Будьте добры обозначьте цену за проект. Исполнение нужно максимально простое, просто для наглядности.