Нам необходим макет детской площадки, площадка должна выглядеть как городок, в котором в ряд стоят 3 домика, в центре большой по бокам поменьше. Стоят они рядом друг с другом в ряд. Примеры домиков ...
Сделать рисунки домиков для сайта
Требуется нарисовать для строительного сайта в раздел Проекты блок из 5-7рисунков. В блок войдет виды домика с разных ракурсов+рисунок с планировкой.
Такая простенькая визуализация. Необходимо сделать 20-30 таких блоков. В качестве исходников реальные фото домов и бань. Домики достаточно простые, типовые, без особых архитектурных изысков .В качестве примера прикладываю рисунок визуализацию домика, нужно сделать нечто подобное примерно такого же качества. Жду предложений по срокам и стоимости. Спасибо за внимание.
Выбранный исполнитель
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