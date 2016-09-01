Сделать рисунки домиков для сайта

Требуется нарисовать для строительного сайта в раздел Проекты блок из 5-7рисунков. В блок войдет виды домика с разных ракурсов+рисунок с планировкой.

Такая простенькая визуализация. Необходимо сделать 20-30 таких блоков. В качестве исходников реальные фото домов и бань. Домики достаточно простые, типовые, без особых архитектурных изысков .В качестве примера прикладываю рисунок визуализацию домика, нужно сделать нечто подобное примерно такого же качества. Жду предложений по срокам и стоимости. Спасибо за внимание.