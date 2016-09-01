Сделать рисунки домиков для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен23 заявки410 просмотров

Требуется нарисовать для строительного сайта в раздел Проекты блок из 5-7рисунков. В блок войдет виды домика с разных ракурсов+рисунок с планировкой. 

Такая простенькая визуализация. Необходимо сделать 20-30 таких блоков. В качестве исходников реальные фото домов и бань. Домики достаточно простые, типовые, без особых архитектурных изысков .В качестве примера прикладываю рисунок визуализацию домика, нужно сделать нечто подобное примерно такого же качества. Жду предложений по срокам и стоимости. Спасибо за внимание.

9 лет назад
yuras1980
Юрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

webmax92
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
9 лет назад
$50
1 день
Работал с Максимом в течении нескольких месяцев, выполнял работы по визуализации для сайта нашей компаний. 1) Стоимость В период размещения заявки Максим предложил самую оптимальную стоимость за наше техзадание. Не самую низкую, но зато самую оптимальную по соотношению цена-качество. Сделал небольшую скидку за обьем. 2) Выполнял работу точно в оговоренный срок, ни разу не подвел. 3) Коммуникабельный и ответственный В период работы всегда была обратная связь. В течении часа отвечал на письма по электронной почте. Итог работы: Работа выполнена в полном объеме, точно в срок, по оптимальной цене. Собираюсь работать в дальнейшем при необходимости. Рекомендую!!!!
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Заявки фрилансеров

webmax92
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
9 лет назад

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