Симуляция разрушения в Cinema4D или Blender

Необходимо настроить анимацию разрушения для двух моделей башен, чтобы у одной башни сначала отвалился шпиль, потом кусок стены, а у другой балкон и частично крыша. Проект нужно выполнить либо в cinema 4D, либо в blender.

Рендеринг и настройка сцены не нужна, только симуляция разрушения.