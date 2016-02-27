Симуляция разрушения в Cinema4D или Blender

$21
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт4 заявки225 просмотров

Необходимо настроить анимацию разрушения для двух моделей башен, чтобы у одной башни сначала отвалился шпиль, потом кусок стены, а у другой балкон и частично крыша. Проект нужно выполнить либо в cinema 4D, либо в blender.

Рендеринг и настройка сцены не нужна, только симуляция разрушения.

Blender
9 лет назад
Moonwalker777
Степан 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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