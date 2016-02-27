Надо сделать 23 простых картинки с объемными надписями. Фон - фасад здания и на нем вывеска из объемных букв. пример во вложении. Без предоплаты. Оплата ЯД. Интересует цена ...
Симуляция разрушения в Cinema4D или Blender
Необходимо настроить анимацию разрушения для двух моделей башен, чтобы у одной башни сначала отвалился шпиль, потом кусок стены, а у другой балкон и частично крыша. Проект нужно выполнить либо в cinema 4D, либо в blender.
Рендеринг и настройка сцены не нужна, только симуляция разрушения.
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