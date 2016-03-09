Необходимо настроить анимацию разрушения для двух моделей башен, чтобы у одной башни сначала отвалился шпиль, потом кусок стены, а у другой балкон и частично крыша. Проект нужно выполнить либо в cinema 4D, либо в blender. ...
3D-модель в программе SolidWorks
Необходимо реализовать 3D-модель стула в программе SolidWorks. Фото стула в приложении. Все размеры есть.
Пример подобной модели можно посмотреть тут (ссылка на файл, так как во вложение не влазит):
https://drive.google.com/open?id=0Bx-uJ5DmNdxFMm9LX0otQWVhOGs
Срок выполнения согласовывается, бюджет также. Важно быть на связи, не пропадать.
Предпочтение кандидатам из Санкт-Петербурга для возможности личной встречи. Другие кандидаты также рассматриваются (оплата в этом случае только через безопасную сделку).
Возможно дальнейшее сотрудничество.
От вас жду примерную оценку стоимости, примерный срок выполнения. После выбора кандидата сроки и цену будем уточнять.
Если есть примеры, прикладывайте.
P.S. И еще, указывайте, пожалуйста, из какого вы города.
Выбранный исполнитель
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