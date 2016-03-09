3D-модель в программе SolidWorks

Необходимо реализовать 3D-модель стула в программе SolidWorks. Фото стула в приложении. Все размеры есть.

Пример подобной модели можно посмотреть тут (ссылка на файл, так как во вложение не влазит):

https://drive.google.com/open?id=0Bx-uJ5DmNdxFMm9LX0otQWVhOGs

Срок выполнения согласовывается, бюджет также. Важно быть на связи, не пропадать.

Предпочтение кандидатам из Санкт-Петербурга для возможности личной встречи. Другие кандидаты также рассматриваются (оплата в этом случае только через безопасную сделку).

Возможно дальнейшее сотрудничество.

От вас жду примерную оценку стоимости, примерный срок выполнения. После выбора кандидата сроки и цену будем уточнять.

Если есть примеры, прикладывайте.

P.S. И еще, указывайте, пожалуйста, из какого вы города.