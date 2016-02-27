3D-Дизайн мягкой игрушки (собаки)

Приветствую!

Нужен 3D мягкой игрушки. Собака, как на фото. В той же позе, с таким же расположением лап. Игрушка будет из материала, похожего на кожу. На шее ошейник с шипами и стразами.

Фигура питбуля на втором фото (для понимания пропорций). В меру узкая талия и широкая грудь.

Желательно минимизировать количество деталий.

Главное, чтобы швея понимала, что сшить нужно.

Бюджет небольшой (игрушку для себя заказывать буду).

Нужна либо модель в 3D (чтобы покрутить можно было), либо несколько 3D картинок с разных ракурсов.

Всем спасибо!