Необходимо реализовать 3D-модель стула в программе SolidWorks. Фото стула в приложении. Все размеры есть. Пример подобной модели можно посмотреть тут (ссылка на файл, так как во вложение не влазит): https://drive.google.com/open?id=0Bx-uJ5DmNdxFMm9LX0otQWVhOGs Срок выполнения ...
3D-Дизайн мягкой игрушки (собаки)
Приветствую!
Нужен 3D мягкой игрушки. Собака, как на фото. В той же позе, с таким же расположением лап. Игрушка будет из материала, похожего на кожу. На шее ошейник с шипами и стразами.
Фигура питбуля на втором фото (для понимания пропорций). В меру узкая талия и широкая грудь.
Желательно минимизировать количество деталий.
Главное, чтобы швея понимала, что сшить нужно.
Бюджет небольшой (игрушку для себя заказывать буду).
Нужна либо модель в 3D (чтобы покрутить можно было), либо несколько 3D картинок с разных ракурсов.
Всем спасибо!
Заявки фрилансеров
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