3D-Дизайн мягкой игрушки (собаки)

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт4 заявки196 просмотров

Приветствую!

Нужен 3D мягкой игрушки. Собака, как на фото. В той же позе, с таким же расположением лап. Игрушка будет из материала, похожего на кожу. На шее ошейник с шипами и стразами.

Фигура питбуля на втором фото (для понимания пропорций). В меру узкая талия и широкая грудь.

Желательно минимизировать количество деталий.

Главное, чтобы швея понимала, что сшить нужно.

Бюджет небольшой (игрушку для себя заказывать буду).

Нужна либо модель в 3D (чтобы покрутить можно было), либо несколько 3D картинок с разных ракурсов.

Всем спасибо!

9 лет назад
arielgrant
Грант 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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