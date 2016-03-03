1. Разработать 3D модель корпуса для РЕА (размер 3 спичечных коробка). 2. Подготовить проект для печати на 3д принтере. 3. Распечатать у себя Предпочтения отдаются исполнителям проживающим в Украине.
Создание 3D коттеджа в заданном стиле
Приветсвую. Необходимо создать два 3d модели коттеджей в заданном стиле. Пример файл 001, 002, 004 Должны быть указаны все межкомнатные размеры на самих планах и площадь комнат
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