Здравствуйте. Нужен специалист по 3д моделированию/Скульптингу (Zbrush, Mudbox, Другие программы для скульпта). Модели нужны для ЧПУ станка. Примеры качества и детализации в приложении. На выходе только меш - obj+stl ...
Нарисовать проект 3D тюнинг (аэрографию) мотоцикла для покраски.
Имеется Мотоцикл Suzuki GSX 1400 черный.
Необходимо нарисовать дизайн его покраски используя цвета: Черный, черный матовый, цвет металла (серебро) и красный (совсем чуть чуть). Вариант 1 (как понял в виде черновика на скорую руку, хоть на бумаге). Вариант 2 (с прорисовкой вид сверху, вид сбоку, вид сзади) и вариант 3 (с исправлениями, доработками и все виды и детали для покраски - полная версия).
необходима цена на каждый из вариантов.
Идея:
Мотоцикл не новый он 2007 года. В данный момент он имеет диодные повортники и диодный стопсигнал, черное сидение с красной прострочкой, глушитель тоже дрйгой (на отдельном фото) - он короче, все чем должен обзавестись сейчас: черным рулем, черными зеркалами, черной фарой (матовой) и черными ручками с красными наконечниками (осталось установить).
Смысл такой, что надо оставив его черную основу окрасить его детали таким образом. чтобы он приобрел более современный вид, в идеале нужно 3D тюнинг на нем нарисовать. В основном черный, переходы или элементы окраски в серебро, кое где подчеркнуто красный. Без пошлостей. лаконично. Брутально. Более даже понятна идея с наклейками на мерседес, который я прикладываю в картинках - вот как то так. Для идеи приложу фотографии мотоциклов, машин, фото мотоклуба и фото моего шлема icon medicine man которые должны помочь проникнуться идеей.
Нужен конечно же самый недорогой вариант. В ценах я не ориентируюсь, но сам мотоцикл стоит 4000$, покрасить договорился за 250$.
Как я это вижу:
1) Мы сходимся в цене на этапы 1,2,3. Предполагаю что может хватить и первого этапа или двух.
2) Определяем варианты оплаты.
3) Я высылаю все фотографии живого мотоцикла с неустановленными ещё на него деталями и объясняю замысел на видеоролике длинной в 3 минуты.
4) приступаем к работе.
Я вообще пока не понимаю что из этого выйдет, может вы тут все дорогие и у меня ничего не получится. Витает идея в воздухе, а понять не могу что это может быть. Ну не художник я... Не умею придумать... Я хочу чтобы кто-то проникся и смог это нарисовать... Хоть на листе бумаги! Ну если уж совсем ничего не договоримся, то просто освежу цвет черным металликом.
Тому, кто реализует проект - деньги и фото мотоцикла после покраски.
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