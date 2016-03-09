Нужно сделать 3d модель! подробности в личку
Требуется нарисовать иллюстрацию
Нужно нарисовать 3D илюстрацию на сайт по озеленению. Примерно как это должно быть смотри вложенный файл (полный комментарии по наброску и фотографии подходящих объектов дам по скайпу). Иллюстрация должна выглядеть сочно и солнечно. Зелень здоровая, густая и свежая. На переднем плане летящие от ветра листья деревьев на ваше усмотрение, но было бы не плохо. Наличие птиц, жучков, солнечных бликов и любой атрибутики которая оживит картинку приветсвуется. Края земли и газона за пределами композиции должны быть аккурантно срезанны (см примеры ниже).
Что нравится.
Техника исполнения и срез земли: st.fl.ru/users/mu/multipl...
Ракурс и композиция: st.fl.ru/users/mu/multipl...
Ракурс, внимание к деталям. естественные пропорции: st.fl.ru/users/ka/ka-leni...
Ракурс и реализм: st.fl.ru/users/Po/PoSt_ar...
Что еще необходимо знать.
Илюстрация будет впоследствии разобрана на слои (по объектам фонтан, беседка и тд) и собрана веб средствами для горизонтального паралакс эффекта (смещение некоторых слоев влево или вправо относительно перемещения курсора мышки). Т.е. в работе нужно учитывать возможность смещения объекта на незначительное растояние влево и вправа. Некоторые объекты будут кликабельны (являться ссылкой).
Пример эффекта смещения на флеше landshaft.od.ua/images/10...
Важно! Слои каждого объекта должен быть собраны в группу, чтобы объект можно было смещать или убрать вовсе.
Технические требования:
- формат на выходе – psd;
- разрешение – 300 dpi (как для печати);
- размер 1920 на 1080 пикселей;
- слои каждого объекта сгрупировать
Список объектов:
- небо;
- горы;
- лес;
- облака;
- основа (дорожки, газон);
- кусок участка газона (для ссылки);
- фонтан;
- водопад;
- водоем;
- беседка;
- дом;
- полив;
- газонокосильщик (с газонокосилькой вместе);
- садовник (который стрижет кусты);
- кусты;
- светильники (вдоль дорожки).
Сроки, стоимость и примеры работ пишите в комментарии.
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