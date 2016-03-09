Требуется нарисовать иллюстрацию

Нужно нарисовать 3D илюстрацию на сайт по озеленению. Примерно как это должно быть смотри вложенный файл (полный комментарии по наброску и фотографии подходящих объектов дам по скайпу). Иллюстрация должна выглядеть сочно и солнечно. Зелень здоровая, густая и свежая. На переднем плане летящие от ветра листья деревьев на ваше усмотрение, но было бы не плохо. Наличие птиц, жучков, солнечных бликов и любой атрибутики которая оживит картинку приветсвуется. Края земли и газона за пределами композиции должны быть аккурантно срезанны (см примеры ниже).

Что нравится.

Техника исполнения и срез земли: st.fl.ru/users/mu/multipl...

Ракурс и композиция: st.fl.ru/users/mu/multipl...

Ракурс, внимание к деталям. естественные пропорции: st.fl.ru/users/ka/ka-leni...

Ракурс и реализм: st.fl.ru/users/Po/PoSt_ar...

Что еще необходимо знать.

Илюстрация будет впоследствии разобрана на слои (по объектам фонтан, беседка и тд) и собрана веб средствами для горизонтального паралакс эффекта (смещение некоторых слоев влево или вправо относительно перемещения курсора мышки). Т.е. в работе нужно учитывать возможность смещения объекта на незначительное растояние влево и вправа. Некоторые объекты будут кликабельны (являться ссылкой).

Пример эффекта смещения на флеше landshaft.od.ua/images/10...

Важно! Слои каждого объекта должен быть собраны в группу, чтобы объект можно было смещать или убрать вовсе.

Технические требования:

- формат на выходе – psd;

- разрешение – 300 dpi (как для печати);

- размер 1920 на 1080 пикселей;

- слои каждого объекта сгрупировать

Список объектов:

- небо;

- горы;

- лес;

- облака;

- основа (дорожки, газон);

- кусок участка газона (для ссылки);

- фонтан;

- водопад;

- водоем;

- беседка;

- дом;

- полив;

- газонокосильщик (с газонокосилькой вместе);

- садовник (который стрижет кусты);

- кусты;

- светильники (вдоль дорожки).

Сроки, стоимость и примеры работ пишите в комментарии.