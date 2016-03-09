Требуется нарисовать иллюстрацию

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок477 просмотров

Нужно нарисовать 3D илюстрацию на сайт по озеленению. Примерно как это должно быть смотри вложенный файл (полный комментарии по наброску и фотографии подходящих объектов дам по скайпу). Иллюстрация должна выглядеть сочно и солнечно. Зелень здоровая, густая и свежая. На переднем плане летящие от ветра листья деревьев на ваше усмотрение, но было бы не плохо. Наличие птиц, жучков, солнечных бликов и любой атрибутики которая оживит картинку приветсвуется. Края земли и газона за пределами композиции должны быть аккурантно срезанны (см примеры ниже). 

Что нравится. 

Техника исполнения и срез земли: st.fl.ru/users/mu/multipl... 

Ракурс и композиция: st.fl.ru/users/mu/multipl... 

Ракурс, внимание к деталям. естественные пропорции: st.fl.ru/users/ka/ka-leni... 

Ракурс и реализм: st.fl.ru/users/Po/PoSt_ar... 

Что еще необходимо знать. 

Илюстрация будет впоследствии разобрана на слои (по объектам фонтан, беседка и тд) и собрана веб средствами для горизонтального паралакс эффекта (смещение некоторых слоев влево или вправо относительно перемещения курсора мышки). Т.е. в работе нужно учитывать возможность смещения объекта на незначительное растояние влево и вправа. Некоторые объекты будут кликабельны (являться ссылкой). 

Пример эффекта смещения на флеше landshaft.od.ua/images/10... 

Важно! Слои каждого объекта должен быть собраны в группу, чтобы объект можно было смещать или убрать вовсе. 

Технические требования: 

- формат на выходе – psd; 

- разрешение – 300 dpi (как для печати); 

- размер 1920 на 1080 пикселей; 

- слои каждого объекта сгрупировать 

Список объектов: 

- небо; 

- горы;

- лес; 

- облака; 

- основа (дорожки, газон); 

- кусок участка газона (для ссылки); 

- фонтан; 

- водопад; 

- водоем; 

- беседка; 

- дом; 

- полив; 

- газонокосильщик (с газонокосилькой вместе); 

- садовник (который стрижет кусты); 

- кусты; 

- светильники (вдоль дорожки). 

Сроки, стоимость и примеры работ пишите в комментарии.

9 лет назад
kanzafarov
Станислав 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

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