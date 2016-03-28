Samsung Galaxy S7 & S7 Edge

$20
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен10 заявок222 просмотра

Нужно фотореалистичная модель телефона Samsung Galaxy S7 All Color

9 лет назад
toxxast
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Nicholass
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$25
3 дня
Отлично справился с заданием!!! Видно что любит свою работу и постоянно усовершенствует свои знания и практический опыт!
Работаем не первый раз. Отличный заказчик. Точно знает чего хочет и четко ставит задачу, постоянно находится на связи и быстро отвечает на все вопросы. Никаких проблем с оплатой.

Заявки фрилансеров

Nicholass
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад

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