Samsung Galaxy S7 & S7 Edge

Для show-room электровелосипедов надо сделать дизайн помещения. Сайт электровелосипедов: www.fastvelo.ru Как оформить помещение пока для нас вопрос. Мне не нужен проект...просто дизайнерская картинка (фото реалистичную визуализацию) как всё расставить и может какой-то декор ...