Качественно выполняю поставленные задачи. Не ищу легких путей. Постоянно занимаюсь саморазвитием в данной сфере.
Закончил Национальный Педагогический Университет. Получил высшее экономическое образование. С детства увлекался написанием стихов, рассказов
и статей на различную тематику. Стараюсь быть скрупулезным и уникальным. К каждой
работе подхожу индивидуально. Наполняю чистый лист бумаги различными "красками", юмором,
переживаниями и эмоциями. Развиваюсь в различных направлениях.
Целеустремленный, трудолюбивый, ответственный.
Выполню для Вас:
- качественный рерайт
- копирайт
ЦЕНА договорная.
Копирайтинг
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