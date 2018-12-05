Качественно выполняю поставленные задачи. Не ищу легких путей. Постоянно занимаюсь саморазвитием в данной сфере.

Закончил Национальный Педагогический Университет. Получил высшее экономическое образование. С детства увлекался написанием стихов, рассказов

и статей на различную тематику. Стараюсь быть скрупулезным и уникальным. К каждой

работе подхожу индивидуально. Наполняю чистый лист бумаги различными "красками", юмором,

переживаниями и эмоциями. Развиваюсь в различных направлениях.

Целеустремленный, трудолюбивый, ответственный.

Выполню для Вас:

- качественный рерайт

- копирайт

ЦЕНА договорная.