Cпециалист по 3д моделированию/Скульптингу (Zbrush, Mudbox)

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт7 заявок219 просмотров

Здравствуйте.

Нужен специалист по 3д моделированию/Скульптингу (Zbrush, Mudbox, Другие программы для скульпта). Модели нужны для ЧПУ станка.

Примеры качества и детализации в приложении. На выходе только меш - obj+stl

В данный момент требуется выполнить 30 моделей наградных знаков/медалей/орденов. Ищу несколько человек чтобы быстрее сделать указанную партию моделей.

В дальнейшем будут еще заказы.

От вас ожидаю услышать цену/срок исполнения за прикрепленные модели, а также портфолио по теме.

Всем добра.

9 лет назад
serroy
Сергей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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