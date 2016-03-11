Нужно фотореалистичная модель телефона Samsung Galaxy S7 All Color
Cпециалист по 3д моделированию/Скульптингу (Zbrush, Mudbox)
Здравствуйте.
Нужен специалист по 3д моделированию/Скульптингу (Zbrush, Mudbox, Другие программы для скульпта). Модели нужны для ЧПУ станка.
Примеры качества и детализации в приложении. На выходе только меш - obj+stl
В данный момент требуется выполнить 30 моделей наградных знаков/медалей/орденов. Ищу несколько человек чтобы быстрее сделать указанную партию моделей.
В дальнейшем будут еще заказы.
От вас ожидаю услышать цену/срок исполнения за прикрепленные модели, а также портфолио по теме.
Всем добра.
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