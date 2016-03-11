Cпециалист по 3д моделированию/Скульптингу (Zbrush, Mudbox)

Здравствуйте.

Нужен специалист по 3д моделированию/Скульптингу (Zbrush, Mudbox, Другие программы для скульпта). Модели нужны для ЧПУ станка.

Примеры качества и детализации в приложении. На выходе только меш - obj+stl

В данный момент требуется выполнить 30 моделей наградных знаков/медалей/орденов. Ищу несколько человек чтобы быстрее сделать указанную партию моделей.

В дальнейшем будут еще заказы.

От вас ожидаю услышать цену/срок исполнения за прикрепленные модели, а также портфолио по теме.

Всем добра.