3д модель фигурки IGES

$60
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен19 заявок444 просмотра

Необходимо изготовить 3д модели фигурок на основе рисунков фас и профиль. 5 штук. Модель нужна в формате IGES! Серьезной детализации не требуется, одноцветная. Пример во вложении.

8 лет назад
catal67
55 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

s_kov
41 год
8 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад
$60
5 дней
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Заявки фрилансеров

s_kov
41 год
8 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад

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