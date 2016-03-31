Создание 3d иллюстрации для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен1 заявка149 просмотров

Создание 3d иллюстрации по карандашному наброску для сайта на тему "дноуглубление"

9 лет назад
poputchik1
Александр 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Chirok
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$120
10 дней
Иллюстрация выполнена в срок и безукоризненно.
Рад был сотрудничеству. Интересный проект и отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

Chirok
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать проект 3D тюнинг (аэрографию) мотоцикла для покраски.

    Имеется Мотоцикл Suzuki GSX 1400 черный. Необходимо нарисовать дизайн его покраски используя цвета: Черный, черный матовый, цвет металла (серебро) и красный (совсем чуть чуть). Вариант 1 (как понял в виде черновика на скорую руку, ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Cпециалист по 3д моделированию/Скульптингу (Zbrush, Mudbox)

    Здравствуйте. Нужен специалист по 3д моделированию/Скульптингу (Zbrush, Mudbox, Другие программы для скульпта). Модели нужны для ЧПУ станка. Примеры качества и детализации в приложении. На выходе только меш - obj+stl ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется нарисовать иллюстрацию

    Нужно нарисовать 3D илюстрацию на сайт по озеленению. Примерно как это должно быть смотри вложенный файл (полный комментарии по наброску и фотографии подходящих объектов дам по скайпу). Иллюстрация должна выглядеть сочно и солнечно. Зелень здоровая, ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Фото или вместе с 3D книжная обложки

    Нам нужна цветная фото- (для пущего реализма, как бы "из действительности") или вместе с графикой 3D обложка для книги: формат A4 (6x9 inch), около 120стр.  Сюжет постановочный, игровой: на живописном солнечном пленере ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание 3D коттеджа в заданном стиле

    Приветсвую. Необходимо создать два 3d модели коттеджей в заданном стиле. Пример файл 001, 002, 004 Должны быть указаны все межкомнатные размеры на самих планах и площадь комнат

    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать 3D модель корпуса

    1. Разработать 3D модель корпуса для РЕА (размер 3 спичечных коробка). 2. Подготовить проект для печати на 3д принтере. 3. Распечатать у себя Предпочтения отдаются исполнителям проживающим в Украине.

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходим дизайн помещения

    $15

    Для show-room электровелосипедов надо сделать дизайн помещения. Сайт электровелосипедов: www.fastvelo.ru Как оформить помещение пока для нас вопрос. Мне не нужен проект...просто дизайнерская картинка (фото реалистичную визуализацию) как всё расставить и может какой-то декор ...

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад