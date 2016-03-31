Имеется Мотоцикл Suzuki GSX 1400 черный. Необходимо нарисовать дизайн его покраски используя цвета: Черный, черный матовый, цвет металла (серебро) и красный (совсем чуть чуть). Вариант 1 (как понял в виде черновика на скорую руку, ...
Создание 3d иллюстрации для сайта
Создание 3d иллюстрации по карандашному наброску для сайта на тему "дноуглубление"
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