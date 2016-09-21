poputchik1

Обработка фотографий, согласно ТЗ
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
Обработка фотографий по ТЗОбработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
Разработать дизайн сайта компании по ТЗ.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Оптимизация настроек сайта под поисковые системыПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо внести небольшие изменения в настройках CMS. Подробности в личной переписке.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо создать сайт "под ключ" по ТЗ. Подробности в личной переписке.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
Разработать фирменный стиль компанииФирменный стиль1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо выполнить адаптивную верстку лендинга и интегрировать на СMS. Подробности предоставлю в почту.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Выполнить перевод текста с русского языка на английский.Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Задача: нужно совершить невозможное. Необходимо разработать текст для лендинга, который будет продвигать промышленное оборудование. Это должен быть сложный, но яркий компромисс специфических терминов и литературных оборотов.Продающие тексты1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо сделать дизайн лендинга на промышленную товарную группу, для которой продвижение лендингами -очень не типично. Дизайн для такого лендинга может быть только эксклюзивным и потребует от дизайнера понимания специфики.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Создание 3d иллюстрации по карандашному наброску для сайта на тему "дноуглубление"3D-графика1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо создать яркую, профессиональную презентацию (ppt) проекта для демонстрации топ-менеджменту компаний-заказчиков на основе имеющегося материла. Инициатива разработки дизайна полностью отдается исполнителю при условии соблюдения последовательности подачи информации из предоставленных материалов и соответствии тематике проекта.Презентации1 исполнительЗавершен9 лет назад