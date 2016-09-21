poputchik1

Александр poputchik1

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

PHOTOSHOP
Анна 
51 год
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Персональный проект для Анны Соренсен
Снова приятно было работать с Александром. Очень порядочный заказчик. Крайне рекомендую к сотрудничеству.
Работа выполнена просто великолепно! Большое спасибо!
Ответный отзыв
PHOTOSHOP
Анна 
51 год
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Обработка фотографий
Приятный в общении, порядочный, пунктуальный заказчик. Буду рада поработать снова. Рекомендую!
Задание выполнено очень быстро, в полном соответствии с ТЗ. Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$500
10 баллов
8 лет назад
Разработать дизайн корпоративного сайта
Приятный порядочный заказчик. Не первый раз сотрудничаем, с удовольствием еще поработаю с ним =) До новых встреч)
Действительно шикарный дизайн, интересные решения и 100% удовольствия от сотрудничества. Не первый наш с Алексеем проект и думаю не последний. Рекомендую!
Ответный отзыв
rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Внутренняя оптимизация сайта под поисковые системы
всем рекомендую Александра, очень вежливый, культурный человек, сотрудничеством очень доволен!
Работа была выполнена в кратчайшие сроки. По каждому действию Рустам предоставил разъяснение, а так же дал рекомендации по дальнейшему развитию. Сотрудничеством очень доволен.Рекомендую!
Ответный отзыв
rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Внести правки в работу сайта
Очень вежливый, приветливый заказчик Четкая постановка задачи Молниеносная оплата Сотрудничеством доволен Всем рекомендую!
Сотрудничество очень понравилось. Поставленные задачи решены полностью в очень короткий срок.Профессиональный подход, оперативная реакция на дополнения. Рекомендую.
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