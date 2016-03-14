3D рендеринг типовых картинок

Нужно нарисовать 3D илюстрацию на сайт по озеленению. Примерно как это должно быть смотри вложенный файл (полный комментарии по наброску и фотографии подходящих объектов дам по скайпу). Иллюстрация должна выглядеть сочно и солнечно. Зелень здоровая, ...