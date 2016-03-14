3D рендеринг типовых картинок

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт15 заявок210 просмотров

Требуется сделать ряд картинок листов профнастила различных видов и цветов. Необходимо получить готовое изображение из схематичной линии

торцевого разреза (возможно, потребуется так же предварительная

обработка исходной картинки, для которой необходимо будет затереть

технические надписи и прочее). Конечный перечень цветов будет

предоставлен заказчиком.

Приблизительный пример готовой работы подобного рода приведен на

приложенном изображении (исходный чертеж и итоговый результат), от вас

потребуется выполнить примерно то же самое, с поправками на цвет, угол

обзора и другие возможные нюансы.

Бюджет проекта указан ориентировочно и подлежит обсуждению.

9 лет назад
vl_niko_js
Владимир 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • 3д модель фигурки IGES

    $60

    Необходимо изготовить 3д модели фигурок на основе рисунков фас и профиль. 5 штук. Модель нужна в формате IGES! Серьезной детализации не требуется, одноцветная. Пример во вложении.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать проект 3D тюнинг (аэрографию) мотоцикла для покраски.

    Имеется Мотоцикл Suzuki GSX 1400 черный. Необходимо нарисовать дизайн его покраски используя цвета: Черный, черный матовый, цвет металла (серебро) и красный (совсем чуть чуть). Вариант 1 (как понял в виде черновика на скорую руку, ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Cпециалист по 3д моделированию/Скульптингу (Zbrush, Mudbox)

    Здравствуйте. Нужен специалист по 3д моделированию/Скульптингу (Zbrush, Mudbox, Другие программы для скульпта). Модели нужны для ЧПУ станка. Примеры качества и детализации в приложении. На выходе только меш - obj+stl ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется нарисовать иллюстрацию

    Нужно нарисовать 3D илюстрацию на сайт по озеленению. Примерно как это должно быть смотри вложенный файл (полный комментарии по наброску и фотографии подходящих объектов дам по скайпу). Иллюстрация должна выглядеть сочно и солнечно. Зелень здоровая, ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Фото или вместе с 3D книжная обложки

    Нам нужна цветная фото- (для пущего реализма, как бы "из действительности") или вместе с графикой 3D обложка для книги: формат A4 (6x9 inch), около 120стр.  Сюжет постановочный, игровой: на живописном солнечном пленере ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание 3D коттеджа в заданном стиле

    Приветсвую. Необходимо создать два 3d модели коттеджей в заданном стиле. Пример файл 001, 002, 004 Должны быть указаны все межкомнатные размеры на самих планах и площадь комнат

    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад