Выполнить карикатурный рисунок

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт9 заявок243 просмотра

Есть несколько фото (персоны, фото до плеч), необходимо выполнить карикатурный рисунок (cartoon portrait) или аватара.

указывайте ссылки на ваши работы и условия (сроки, корректировки).

9 лет назад
bulat
Булат 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров