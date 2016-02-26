Есть исходник иллюстрации (ai формат). Требуется сделать доработки: 1. Убираем всех куми-куми, вместо Куми мы сажаем одного взрослого (или двух взрослых) спиной к нам, и делаем двоих детей, которые ...
Выполнить карикатурный рисунок
Есть несколько фото (персоны, фото до плеч), необходимо выполнить карикатурный рисунок (cartoon portrait) или аватара.
указывайте ссылки на ваши работы и условия (сроки, корректировки).
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