Нужно нарисовать одного персонажа в 10-ти разных образах. Стиль как в приложенных картинках.
Концепт монстра для монохромного 2d пазл-платформера
Результат конкурса будет объявлен 15 марта в полдень (GMT+2).
Уровень детализации - низкий, что в общем-то, оправдано стилистикой игры.
Формат - свободный. Примем любые работы, в том числе сканы рисунков карандашом или ручкой. Можно даже на бумаге в клеточку. Нас интересует не столько мастерство исполнителя, сколько будущий вид и форма монстра.
Описание монстра:
Огромный неподвижный организм 95 процентов массы которого скрыто под землёй. Оставшиеся 5% - щупальца. При отсутствии поблизости какой-нибудь живности прячет щупальца и заваливает себя небольшими камнями (сгребает те, что разбросаны или проталкивает через тело те, что были раздроблены нижней частью монстра). После чего впадает в анабиоз до тех пор, пока еда не придёт к нему.
Почувствовав движение над собой, монстр резко(взрывоподобно) выбрасывает щупальца с целью оглушить жертву. Затем добивание и поглощение. После цикл начинается заново.
Механика монстра:
- Удар телом щупальца. Размашистым движением монстр бьёт телом щупальца по земле, фактически, роняя его на пол.
- Удар когтем(головой). Прямой быстрый и тяжелый удар на подобии удара кулаком (по типу "бросок кобры").
- Три длинных щупальца.
- Логическое соответствие механике. То есть, если монстр бьёт сильно и прямо, то его щупальце в момент удара не должно быть увенчано чем-то ломким и тонким.
- Монстр не обязан быть монотонным.
- Тело щупальца может быть кожистым, а может состоять из панцирных звеньев или чего-либо ещё, что вы только сможете придумать.
- При желании можете нарисовать часть выпирающего из земли тела монстра и добавить любые другие отростки, наросты, конечности.
- Любая часть монстра может иметь анимацию. Если ваш рисунок будет предполагать наложение анимации, то просто обозначьте нужное место текстом и стрелочкой. По типу "перед ударом лезвие прячется, а когти поджимаются".
Наш сайт LeecherGame.com
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки25 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Тестовое задание. Скачайте файл, пройдя по одной из двух предложенных ссылок (DropBox, GoogleDrive). Размер файла - 131.3MB. Формат - psd. Внутри вы найдёте урезанную первую часть первой сцены. Ваша задача ...Закрыт9 лет назад
Имеется в простом информативном виде дерево целей/решений. Необходимо при помощи Visio (или аналогичной программы) привести это в привлекательный вид для предоставления на тендере для разъяснения информации. Это будет пропечатываться на бумаге формата А0 (или А1). ...Закрыт9 лет назад
- $4
Здравствуйте, Нужна карта района в распечатанном виде, сделанная используя сервис openstreetmap.ru Я начал делать карту Богучарского района Воронежской области в формате PSD, но не хватило терпения доделать. Скачать можно ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте нужно составить красиво рекламную брошюру или как там правильно называется для дальнейшего принта в большом количестве и расклеивания в подъездах и т..д.. с вас только требуется красиво и четко все сделать, составить.Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $93
Мы ведем бизнес-паблик ВКонтакте prabiz.ru К сожалению, наш иллюстратор не справляется с объемом работ.И поэтому нам нужен второй иллюстратор. Внимательно посмотрите в паблике в каком стиле нарисованыперсонажи, фоны, объекты. Нам нужен тот, ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Нужно конвектировать несколько иконок из ai в pngЗавершен9 лет назад
Нужна серьезная инфографика, аналогичная этому примеру по качеству и стилю: https://www.behance.net/gallery/6659287/Agricultural-infographics Идея есть и будет отправлена после согласования сроков и стоимости работы. Просьба указать стоимость, срок, портфолио. Дедлайн до вечера субботы 27 февраля. Пост ...Закрыт9 лет назад
Идея есть и будет отправлена после согласования сроков и стоимости работы. Просьба указать стоимость, срок, портфолио. Дедлайн до вечера субботы 27 февраля. Пост оплата по согласованию скетча.Завершен9 лет назад
Есть 4 изображения: виды швов в вышивке. Изображения взяты из разных источников и имеют разные стили. Необходимо нарисовать эти 4 картинки в едином стиле: один вид иглы, один вид основы и тп. ...Завершен8 лет назад