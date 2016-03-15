Концепт монстра для монохромного 2d пазл-платформера

# 1 — $ 50

Результат конкурса будет объявлен 15 марта в полдень (GMT+2).

Уровень детализации - низкий, что в общем-то, оправдано стилистикой игры.

Формат - свободный. Примем любые работы, в том числе сканы рисунков карандашом или ручкой. Можно даже на бумаге в клеточку. Нас интересует не столько мастерство исполнителя, сколько будущий вид и форма монстра.

Описание монстра:

Огромный неподвижный организм 95 процентов массы которого скрыто под землёй. Оставшиеся 5% - щупальца. При отсутствии поблизости какой-нибудь живности прячет щупальца и заваливает себя небольшими камнями (сгребает те, что разбросаны или проталкивает через тело те, что были раздроблены нижней частью монстра). После чего впадает в анабиоз до тех пор, пока еда не придёт к нему.

Почувствовав движение над собой, монстр резко(взрывоподобно) выбрасывает щупальца с целью оглушить жертву. Затем добивание и поглощение. После цикл начинается заново.

Механика монстра:

Удар телом щупальца. Размашистым движением монстр бьёт телом щупальца по земле, фактически, роняя его на пол.

Удар когтем(головой). Прямой быстрый и тяжелый удар на подобии удара кулаком (по типу "бросок кобры").

Три длинных щупальца.

Логическое соответствие механике. То есть, если монстр бьёт сильно и прямо, то его щупальце в момент удара не должно быть увенчано чем-то ломким и тонким.

Монстр не обязан быть монотонным.

Тело щупальца может быть кожистым, а может состоять из панцирных звеньев или чего-либо ещё, что вы только сможете придумать.

При желании можете нарисовать часть выпирающего из земли тела монстра и добавить любые другие отростки, наросты, конечности.

Любая часть монстра может иметь анимацию. Если ваш рисунок будет предполагать наложение анимации, то просто обозначьте нужное место текстом и стрелочкой. По типу "перед ударом лезвие прячется, а когти поджимаются".

Ниже приведён список, который должен развеять возможное недопонимание в отношении ограничений.Любые ваши вопросы присылайте через внутреннюю почтовую систему ресурса.

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