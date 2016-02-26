Нужно нарисовать одного персонажа в 10-ти разных образах. Стиль как в приложенных картинках.
Нарисовать несложный MindMap- диаграмму процессов
Имеется в простом информативном виде дерево целей/решений. Необходимо при помощи Visio (или аналогичной программы) привести это в привлекательный вид для предоставления на тендере для разъяснения информации. Это будет пропечатываться на бумаге формата А0 (или А1). Нужно сделать три таких майндмэпа. Без изысков. В момент создания дерева в программе исполнителю необходимо присутствовать в офисе заказчика (для более быстрой и эффективной коммуникации) – 29 февраля либо 1 марта. Москва
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