Нарисовать несложный MindMap- диаграмму процессов

Имеется в простом информативном виде дерево целей/решений. Необходимо при помощи Visio (или аналогичной программы) привести это в привлекательный вид для предоставления на тендере для разъяснения информации. Это будет пропечатываться на бумаге формата А0 (или А1). Нужно сделать три таких майндмэпа. Без изысков. В момент создания дерева в программе исполнителю необходимо присутствовать в офисе заказчика (для более быстрой и эффективной коммуникации) – 29 февраля либо 1 марта. Москва