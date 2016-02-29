Отредактировать jpg файл

Здравствуйте! Нужно разработать качественные изображения для каталога. Нужны только изображения в векторном формате и нечего больше, т.е. без создания самого каталога и так далее. Примеры изображений: https://cloud.mail.ru/public/98rD/aPx1xddE4 (нужно скачать по ссылке). Изображения строительной тематики ...