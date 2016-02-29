Переделать eps в cdr или psd с небольшой доработкой.

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки137 просмотров

Имеется файл в eps. Требуется переформатировать его под размеры а4, вставить лого компании и поменять шрифты на кириллические аналоги. Итог - cdr или psd послойно. Срок - завтра. Скрин в архиве. связь по скайпу.

9 лет назад
sigourd
48 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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