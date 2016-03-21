Инфографика для сайта

Создать инфографику для сайта ДНО цены - сайт коллективных закупок для группы потребителей по оптовым ценам.

Идея состоит в том, что из цепочки от поставщика/производителя до конечного потребителя убираются наценки торгово-розничных сетей и склады. То есть остается поставщик => доставка => потребитель (минус наценка, минус склад)

Эту суть необходимо отразить в три ступени или три этапа

например:

1) товар + доставка - склад -наценка = потребитель

2) BAR - горизонтальный столбец наполняемости группового заказа заказами в % от нужного минимального кол-ва заказов чтобы состоялась закупка по минимальной оптовой цене.

3) цель

все это должно выглядеть максимально просто и интуитивно понятно, чтобы человек понимал идею без лишних слов

Дополнительная информация при общении. Желательно чтобы дизайнер был из днепропетровска - для личной встречи или смог организовать общение по скайпу желательно с видео.

Дополнения к заданию - есть заготовка в файле *.psd которую надо доработать как на фотке рисунка от руки. Файлы прикреплены