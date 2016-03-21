Инфографика для сайта

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Завершен5 заявок269 просмотров

Создать инфографику для сайта ДНО цены - сайт коллективных закупок для группы потребителей по оптовым ценам.

Идея состоит в том, что из цепочки от поставщика/производителя до конечного потребителя убираются наценки торгово-розничных сетей и склады. То есть остается  поставщик => доставка => потребитель  (минус наценка, минус склад)

Эту суть необходимо отразить в три ступени или три этапа

например:

1) товар + доставка - склад -наценка = потребитель

2) BAR  -  горизонтальный столбец наполняемости группового заказа заказами в % от нужного минимального кол-ва заказов чтобы состоялась закупка по минимальной оптовой цене.

3) цель

все это должно выглядеть максимально просто и интуитивно понятно, чтобы человек понимал идею без лишних слов

Дополнительная информация при общении. Желательно чтобы дизайнер был из днепропетровска - для личной встречи или смог организовать общение по скайпу желательно с видео.

Дополнения к заданию - есть заготовка в файле  *.psd   которую надо доработать как на фотке рисунка от руки. Файлы прикреплены

9 лет назад
a_aitishnik
41 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

realJagleb_del
Глеб 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
9 лет назад
$10
1 день
Прекрасный исполнитель, ответственный, быстрый, были предложены дополнительные интересные идеи.
Прекрасный заказчик, готов к обсуждению, отвечает быстро, правки только по теме. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

realJagleb_del
Глеб 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
9 лет назад