Контурные векторные чб иллюстрации для руководства пользователя

Нужно отрисовать несколько контурных изображений для инструкции светильника: включение/выключение, примеры использования и т.д. Т.е. схематично сам девайс и манипуляции с ним.

Что-то типа такого:

https://s3.amazonaws.com/personalmicroderm.com/wp-content/uploads/2015/11/03104827/howto-06.jpg

Необходимые фотки/рендеры девайса с пояснениями будут предоставлены. Сейчас их нет , как и неизвестно точное количество рисунков. Их будет где-то 5-10.

Интересует примерная цена одного такого рисунка (вилка) и примеры подобных, если есть. Спасибо.