Отрисовка узоров в векторном формате corel

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Закрыт12 заявок245 просмотров

требуется специалист для регулярной отрисовки изображений в формате corel draw X7 для пескоструйной обработки

в настоящий момент есть такой рисунок, надо его нарисовать в векторе в размере 1195х1765мм

по горизонтали 4 ромба

по вертикали 5 ромбов

лучше рисунка нет.

нужно примерно повторить формы ромбов

9 лет назад
schel4ok
Илья 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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